Ustavni stručnjak: Milanovićeva karijera je okončana. Ni da sad da ostavku to ne može pobrisati neustavno ponašanje

- Očekivano – započinje ustavni stručnjak doc.dr.sc. Mato Palić, komentirajući odluku Ustavnog suda da Zoran Milanović ne može biti mandatar. Štoviše, uvjeren je kako je Milanovićeva karijera okončana. Još je prije dva tjedna, kaže, u jednoj kolumni upozorio kako će mjesto potencijalnog mandatara biti upitno.

- Da predsjednik Zoran Milanović sad podnese ostavku, to ne može obrisati ono što se događalo od upozorenja Ustavnog suda naovamo, a to je skoro svakodnevno kršenje tog upozorenja. Ne možemo se praviti kao da je sve u redu i da se ništa nije dogodilo. Ono što se danas dogodilo jest posljedica Milanovićevog neustavnog ponašanja. Na temelju toga će se osporiti i njegova buduća kandidatura za predsjednika RH. Jer, ako ne može biti mandatar i premijer, onda ne može ni predsjednik države. On je sebi upropastio poziciju – ističe Palić.

- Ukratko, Milanović je sam sebe diskvalificirao, a Ustavni je sud samo konstatirao što se dogodilo – nadovezuje se. Postavlja se, pak, i pitanje može li Ustavni sud kazniti pojedinca?

- Predsjednik države nije pojedinac, već institucija koja se sastoji od jedne osobe, on je državno tijelo i mora biti neutralan politički. Dakle, ne smije reći "Ja ću biti premijer", ili "Glasajte za sve, samo ne za HDZ". On je čak i nabrajao tko će sve biti u njegovoj Vladi. Sve su to situacije kojima je prešao granicu. SDP se ponašao suzdržano oko toga svega, a on je tjerao po svome. Danas smo naučili da batina ima dva kraja. Milanovićeva je karijera završena – stava je Palić.

Prvo je upozorenje Ustavnog suda bilo, nadovezuje se naš sugovornik, žuti karton, "samo što ga Milanović nije ozbiljno shvaćao".

- Milanović je sad uskrsnuo Peđu Grbina u nekim kombinacijama, koji je ni kriv ni dužan možebitni kandidat za premijera. Ponavljam, SDP se pazio, kad gledamo unatrag, da ne kaže kako je on njihov kandidat, a on se ponašao kao da upozorenja nema – zaključuje Palić.

