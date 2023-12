Plenković pozvao DORH: 'Obratite pozornost na ekstremističke skupine! Budite svjesni da postoje takvi ljudi u Hrvatskoj'

U povodu predsjedanja Kraljevine Španjolske Vijećem EU predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovat će na radnom ručku s veleposlanicima država članica Europske unije u Hrvatskoj, u petak, 8. prosinca 2023., u 13:45. Uoči radnog ručka premijer Plenković dao je izjavu za medije, a tekstualni prijenos njegova obraćanja mogli ste pratiti na portalu Večernjeg lista.

Plenković je komentirao vijest da će 20 Boysa biti pušteno iz istražnog zatvora. Sam premijer je već ranije najavljivao pozitivne vijesti iz Grčke, stoga se najprije osvrnuo na to.

- Hajmo prvo komentirati za ove zajedljivce jesam li bio u pravu. Kako sam znao? Prvo, imao sam sreće. Drugo, to je negdje baba Vanga zapisala. Treće, "nemamo" nikakvog utjecaja na međunarodne utjecaje. Sada vi pogodite što je od toga - rekao je Plenković, dajući naslutiti da je hrvatska Vlada imala ulogu u puštanju BBB-a iz grčkih zatvora.

Kazao je potom da je dvojak utjecaj hrvatske Vlade u ovakvim situacijama. - Prvi je konzularni način djelovanja prema našim državljanima koji se nađu u nekakvom problemu. O njima se brine naše veleposlanstvo i nastoji im pomoći na najbolji mogući način i to su činili. Drugi način je, kada imate ovakvu neobičnu okolnost, gdje je više od stotinu naših državljana otišlo u Grčku, onda vi kao država djelujete prema državi gdje se to dogodilo. Ako se dobro sjećate kronologije, mi smo u Grčkoj bili već u kolovozu i razgovarali tamo. Nakon toga smo koristili svaku priliku da inzistiramo i radimo na tome da se ovo pitanje riješi - rekao je Plenković.

Osvrnuo se potom na, kako ih je nazvao, "zajedljivce" koji nisu, kaže Plenković, učinili ništa za hrvatske državljane u grčkim zatvorima. - Mi smo ovo cijelo vrijeme radili, za razliku od zajedljivaca koji su komentirali, a nisu radili ništa - rekao je, dodajući da je zadovoljan što su se počele donositi dobre odluke za hrvatske državljane u Ateni.

VEZANI ČLANCI:

Osvrnuo se i na bivšu ministricu Gabrijelu Žalac, protiv koje je otvorena nova istraga. Kratko je kazao da nema nikakvih informacija o tome, osim onoga što je pročitao u medijima.

- Ovo je nešto što radi EPPO, a ne radim ja - rekao je. - Ona ne šteti imidžu moje Vlade. Ona nije u Vladi već četiri godine, ako nemate tu informaciju - odbrusio je potom Plenković jednom novinaru.

Govoreći o problemu otpada u Zagrebu, kazao je da je sve na gradu Zagrebu, ali da će Vlada pomoći jer "smo Zagrepčani". - Mi ćemo kao Vlada učiniti sve da se ovaj problem Jakuševca riješi - najavio je Plenković.

Osvrnuo se Plenković i na oporbu, posebno na saborskog zastupnika Krešu Beljaka, koji je nedavno kazao da se premijer koristi "udbaškim metodama". - Za njega se zna da je obijao i razbijao aute, dakle kao je iz automobila. Zamislite obraza jednog potpunog bezveznjaka koji se stavlja u Sabor, a konto toga što ga je SDP neko vrijeme stavljao na liste. Jedan takav lopov je u stanju u medijima govoriti da sam ja udbaš, a to prepisuje od Milanovića. Vidite što znači govor koji dolazi od jednog političkog spektra - rekao je.

VEZANI ČLANCI:

Osvrnuo se i na desne stranke, kao što su Domovinski pokret i Most. - Oni su se uključili u lažni prosvjed kvazisvinjogojaca. Prosvjeda više nema, nestao je. A kada je nestao? Od nedjelje, kada sam javnosti jasno objasnio da su to kvaziprosvjednici, a u prosvjed su se uključili i ljudi koje su identificirani kao osobe koje pripadaju ekstremističkim skupinama. Vjerojatno ih muči da u Vladi 2023., 10 godina nakon članstva u EU, imamo predstavnike SDSS-a. Kome to može biti problem u 2023.? - upitao je premijer.

Pozvao je zatim DORH da obrati pozornost na ekstremističke skupine u Hrvatskoj. - Govorim ovo jasno i glasno. To je moja zadaća kao premijera. Moramo biti svjesni da postoje ljudi u Hrvatskoj koji imaju takve namjere, oni bi nasilnim metodama rušili ustavni poredak - rekao je, dodajući da ih je on razotkrio do kraja.

VIDEO Premijer Plenković prisustvovao Svečanoj sjednici Grada Varaždina