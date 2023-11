UŽIVO Počele prepirke na sjednici, Benčić pitala Plenkovića je li znao za nalaz krvi: 'Sve je po zakonu'

Sjednica Odbora za obranu održava se ove srijede povodom odabira novog ministra obrane, nakon što je prethodni, Mario Banožić, bio smijenjen prošlog vikenda zbog teške prometne nesreće. Vlada je, podsjetimo, ranije za kandidata predložila osječko-baranjskog župana Ivana Anušića, a on je na sjednicu stigao i ranije pa je kratko odgovorio i na pitanja novinara.

Anušić će, prema proceduri biti saslušan na sjednici Odbora čiji je predsjednik SDP-ov Igor Dragovan. Osim toga, zastupnici i članovi odbora mogu Anušiću postavljati pitanja, na što je on dužan odgovoriti. Inače, prije samog dolaska u Sabor, Anušić je za novinare komentirao i kako će ''njegovi rezultati odgovoriti za sebe'', dodajući kako je ranije došao kako ''bi snimio situaciju'', šaleći se kako je i sam prije dva dana tek saznao da bi trebao postati ministar obrane. Nakon toga u Saboru slijedi glasovanje, a Anušić bi novim ministrom mogao postati već u četvrtak, nakon sjednice Vlade.

Na samom početku kandidata je predstavio premijer Andrej Plenković, nakon čega će zastupnici postavljati pitanja.

- Htio bih se osvrnuti na kontekst ove situacije, a to je teška prometna nesreća ministra obrane Marija Šarića, i u kojoj je preminuo nažalost Goran Šarić. Htio bih izraziti sućut obitelji. Želim iskazati i želju za brzim oporavkom Marija Banožića, jednako tako zahvaliti mu i na doprinosu u protekle 3 godine koje je dao radu Vlade i to na najbolji mogući način jer smo učinili velike iskorake u obrambenoj politici - osvrnuo se na početku. Potom se osvrnuo na rad Anušića koji je trenutno osječko-baranjski župan, navodeći kako će on biti šesti potpredsjednik Vlade.

- Njegovo političko iskustvo je zaista veliko i ono se može podijeliti u tri faze: kao načelnik općine Antunovac gdje je bio itekako uspješan. Potom je bio župan Osječko-baranjske županije, posljednjih šest i pol godina. Sudjelovao je u brojnim operacijama hrvatske vojske, a umirovio se 2001. godine. Sudjelovao je na brojim ratištima, u akcijama Maslenica i Bljesak. Suradnja koju imamo mogu ocijeniti izvrsnom, zajednički smo 2016. najavili pomoć Slavoniji - komentirao je, pa se osvrnuo i na nabavku borbenih zrakoplova Rafale koji će sukcesivno postati hrvatskim vlasništvom.

POVEZANI ČLANCI:

- U svakom slučaju, siguran sam da će novi ministar, ako bude izabran, biti kvalitetan član naše Vlade i da će raditi na provedbi programa na kojima radimo sve ove godine - poručio je.

Prva se na riječ javila Karolina Vidović Krišto koja je poručila kako mu je ''Anušić potreban kao smokvin list nereda, korupcije i nepravde u Hrvatskoj''. Tvrdi kako Plenkovića Frane Barbarić, šef HEP-a, ucjenjuje, pa je zapitala misli li da neće proći nekažnjeno za sve što radi građanima.

- Odbacujem sve njene navode u pogledu uloge Anušića kojeg je neprimjereno nazvala. Za razliku od vaših postignuća koja su ravna nuli, postignuća Vlade su teško mjerljiva. Vi to teško pratite jer ste opterećeni mržnjom, bilo bi dobro da otvorite web stranice Vlade pa ćete znati da je u našem mandatu ostvaren niz postignuća - odgovorio joj je Plenković, a kada ga je presjedavajući Franko Vidović upozorio da mu je istekla jedna minuta na koju ima pravo, Plenković se začudio. Potom se Vidović Krišto i počela prepirati s Vidovićem oko prava na povrede poslovnika.

Inače, Mario Banožić razrješen je dužnosti ove subote nakon što je skrivio nesreću u kojoj je poginuo jedan muškarac. Cijela nesreća se dogodila u ranim jutarnjim satima, a iako je nalaz iz Zavoda Ivan Vučetić potvrdio kako ministar nije bio pod utjecajem alkohola, trenutno se istražuje i snimka nalaza uzetog netom nakon nesreće koja pokazuje da je Banožić imao 0,21 promila alkohola u krvi. Na sjednici je riječ dobila i Sandra Benčić iz Možemo! koja je pitala Plenkovića je li tražio podatak da je Banožić imao alkohola u krvi i je li dobio podatak koji je objavljen u medijima.

- Što se tiče vaših navoda, mislim da biste i vi i javnost trebali malo pratiti što smo govorili zadnjih tri, četiri dana. Da ste pratili onda biste znali da niti ja, niti Božinović niti u jednom trenutku nismo komentirali detalje vezane uz prometnu nesreću, kao niti nalaze na alko test. To je u nadležnosti onoga koji vodi postupak. Niti smo pitali, niti imamo te podatke, niti bi itko te podatke s nama trebao dijeliti. Mi smo svoje odluke oko razrješenja objavili, objasnili i razjasnili. Ponašamo se sukladno zakonu - poručio je. Nakon toga je kratko krenula i rasprava Vidovića i Katarine Peović, na što je Vidović svima poručio da ''zbog ovakvih stvari ljudi imaju loše mišljenje o hrvatskom Saboru'' te ih zamolio da se smire.