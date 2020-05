Uskoro se ukida naplata prelaska Krčkog mosta: Otkrivamo što je prethodilo odluci

Krčki most otvoren je 1980. godine, a ARZ osnovan 1997.

Krčki most otvoren je za promet 1980. godine. Zagovornici ukidanja naplate mostarine kao argument za to navode da je njegova gradnja odavno otplaćena. To je jedini objekt u Hrvatskoj na kojem se naplaćuje prolaz. ARZ je pak osnovan 1997., i to zbog zatvaranja financijske konstrukcije za građenje istoimene autoceste. U Ministarstvu napominju da su u to vrijeme zakonski okviri upravljanja, građenja i održavanja autocesta bili znatno drukčiji te da bez izdvajanja samostalnog društva nije bilo moguće nastaviti gradnju ove autoceste. Odluka o koncesiji donesena je na rok od 28 godina, međutim naknadno je koncesija proširena na autocestu A7 Rupa – Rijeka, dionice pristupnih državnih cesta i Krčki most te je produljena na 32 godine i 11 mjeseci. HAC je pak osnovan 2001. kad je Hrvatska krenula u intenzivnu gradnju autocesta.