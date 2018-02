Upute na kolicima razljutile mnoge kupce - jedan detalj im je zasmetao

Upute na kolicima u britanskom lancu trgovina Tesco razljutile su neke kupce koji ih smatraju seksističkima.

Naime, mnogi kupci primijetili su da su se na kolicima za kupnju pojavile slikovne sigurnosne upute koje korisnike pozivaju da ne puštaju djecu da se penju preko kolica i da ne okreću leđa kolicima dok su u njima djeca. Međutim, neki su primijetili da su sva upozorenja upućena ženama, to jest na slikama su prikazane ženske figure.

Jedna žena iz Manchestera na Twitteru je kritizirala upute uz hashtag "svakodnevni seksizam", piše The Sun. Samantha Rennie, direktorica organizacije za ravnopravnost Rosa UK Fund for Women and Girls poručila je jučer kako je zamisao da bi kolica trebala dijeliti kupce po rodu smiješna.

- To je naizgled mali čimbenik koji igra ulogu u jačanju stereotipskog poimanja prema kojemu je žena odgovorna za tjednu kupovinu hrane - komentirala je Rennie.

Tesco trolleys slammed as ‘sexist’ because of safety instructions https://t.co/TdIZZMTiS3 — The Sun (@TheSun) February 11, 2018

- Tesco treba zaustaviti ovaj rodni apartheid - rekao je Matt O'Connor iz organizacije Fathers4Justice.

Tesco je već počeo uvoditi kolica s rodno neutralnim slikama te je 20.000 kolica već zamijenjeno.

Međutim, neki smatraju da je kampanja protiv ovih slika promašena.

- Moj Bože. Tesco će morati staviti 100 različitih naljepnica na kolica da nitko ne bi bio izostavljen - napisala je jedna tviterašica, uz hashtagove "nabavite si život" i "prestanite se žaliti".

