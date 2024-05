U sklopu Ministarstva demografije trebala bi biti i Uprava za imigraciju, koja je dosad bila pod nadležnošću MUP-a iako su godinama svi stručnjaci za demografiju napominjali da imigracijska politika nema što raditi u resoru MUP-a. U tom smislu očekivanja Domovinskog pokreta da Uprava za imigraciju ide u resor Ministarstva za demografiju logična su i očekivana, no to ne znači da će o imigracijskoj politici i kakva će biti u sljedećem razdoblju, jer ju sada i nemamo, odlučivati sam DP, nego Sabor na prijedlog Vlade. Štoviše, nakon što su u veljači HDZ-ovi ministri policije i rada predstavili izmjene liberalnog Zakona o strancima, potvrđeno je kako se izrada migracijske politike i u sklopu nje imigracijske prebacuje u resor demografije.

Također, u samom nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima koje su prošle e-savjetovanje i trebaju biti izglasane u Saboru eksplicitno piše: "Hrvatski sabor će, na prijedlog Vlade, utvrditi načela za provedbu sveobuhvatne imigracijske politike za razdoblje od najmanje pet godina". Također, navodi se kako će Vlada, na temelju aktualnog demografskog, gospodarskog i socijalnog stanja, donijeti odluku o broju, mjerilima i uvjetima za useljavanje državljana trećih zemalja za svaku kalendarsku godinu.

Dakle, stvari su jasne. Pod nadležnošću Ministarstva za demografiju, odnosno budućeg ministra demografije i potpredsjednika Vlade zaduženog za međuresornu koordinaciju demografske politike treba biti i Uprava za imigraciju. Inače, što se tiče imigracijske politike i uvoza radne snage, DP je iznio svoj stav u predizbornom programu u kojem su obećali dodatno regulirati sektor posredovanja radne snage iz trećih zemalja. DP nije protiv uvoza radnika, ali žele uvesti kontrolne mehanizme ulaska strane radne snage na hrvatsko tržište rada i pozicionirati Hrvatski zavod za zapošljavanje na ključno mjesto cjelokupnog procesa kako bi se onemogućila zamjena domaćih radnika jeftinijima, ali nekvalificiranim i neiskusnim stranim radnicima iz dalekih zemalja na radnim mjestima na kojima je to moguće. DP se zalaže za kvote za kvalitetne, kvalificirane i iskusne radnike u građevini, poljoprivredi i turizmu, ali zabranili bi uvoz niskokvalificiranih radnika za poslove niske dodane vrijednosti (dostava hrane, taksi vožnja i sl.). No, o demografskoj politici, čiji je neodvojivi dio i (i)migracijska politika, naravno, da će pored nadležnog Ministarstva demografije i potpredsjednika Vlade iz tog resora zaduženog za međuresornu koordinaciju demografske politike odlučivati Vlada, odnosno Sabor i da sam ministar za demografiju bez Vlade i Sabora ne može napraviti puno ili ništa.

Inače, za struku je bilo sporno što su nacrt prijedloga imigracijske politike pod palicom MUP-a, koja nikad nije donesena, radili uglavnom ljudi iz ministarstava i drugih državnih tijela za koje nije poznato u javnosti da su stručnjaci za imigracijsku i demografsku problematiku. A još je spornije bilo to što je na nacrtu prijedloga imigracijske politike radio Žarko Katić, državni tajnik za imigraciju MUP-a, s obzirom na to da je, kako je pisao Večernji list, agencija njegova sina specijalizirana od 2020. za dovođenje radnika iz Nepala i Filipina.

Istina, do objave teksta u Večernjem listu u MUP-u, kako su naveli, nisu znali da se Katićev sin bavi uvozom stranih radnika niti je to Katić prijavio nadređenima, no svejedno se s obzirom na svoju poziciju i poslove njegova sina s uvozom stranih radnika državni tajnik za imigraciju doveo u ozbiljnu sumnju sukoba interesa.

Što se tiče uvoza radne snage, lani je u Hrvatskoj izdano više od 172 tisuća dozvola za boravak i rad stranim radnicima, a u prva četiri mjeseca ove godine izdane su 72.872 dozvole za boravak i rad stranim radnicima, od čega njih dvije trećine u graditeljstvu, turizmu i ugostiteljstvu. Ove godine je, prema podacima MUP-a, najveći broj dozvola za boravak i rad izdan državljanima Bosne i Hercegovine (14.280), zatim Nepala (13.741), Srbije (9692), Indije (6914), Filipina (5165), Sjeverne Makedonije (4861), Bangladeša (4520), Kosova (2811), Uzbekistana (1741) i Egipta (1711).

