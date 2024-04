Upaljen crveni Meteoalarm u dijelu zemlje, vjetar do 130 km/h: Još nije kraj kiši i nižim temperaturama

Djelomice sunčano s više oblaka na istoku, prijepodne i jugu, najavljuje Državni hidrometeorološki zavod u prognozi za nedjelju, dodajući kako se mjestimice mogu očekivati kiša ili pljusak, u gorju čak i malo snijega, no da se za središnje predjele očekuje uglavnom suho vrijeme. Uz to, očekuje se većinom umjeren sjeverni, sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, duž obale i jaka bura, pod Velebitom prijepodne na udare olujna. Najviša temperatura između 9 i 13, duž obale i na otocima od 14 do 17 °C.

Jučer je bilo najavljeno kako će u nedjelju najjači vjetar puhati na području Velebitskog kanala s udarima i do 130 km/h, a DHMZ je to upozorenje na najviši stupanj pa je za to područje proglašen crveni Meteoalarm. Duž obale i u unutrašnjosti Dalmacije na snazi je žuti Meteoalarm, dok se za ostatak Hrvatske ne očekuju poremećaji. Nešto stabilnije bit će u ponedjeljak, kada će se na Kvarneru očekivati najjači vjetar s udarima do 95 km/h.

Foto: DHMZ

Zbog vjetra su uvedena i određena ograničenja u prometu, pa je tako HAK izvijestio kako samo osobna vozila mogu proći na dionicama:

autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje;

državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački (DC54);

Paški most.

Na državnoj cesti između mjesta i čvora Križišće (DC99), lokalnoj cesti Kraljevica-Križišće (LC58107) te Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina), a između Senja i Svete Marije Magdalene (DC8) dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila). Uz to, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Prizna-Žigljen.

Svi koji su očekivali kako će s ovim tjednom doći kraj promjenjivom vremenu i nižim temperaturama, još ne mogu predahnuti jer meteorologinja Tomislava Hojsak najavljuje kišu i niže temperature, prenosi HRT.

- I u ponedjeljak u većini kopnenih krajeva razmjerno stabilno, samo je u Gorskom kotaru moguća kiša i susnježica. Od utorka nestabilnije - kiša češća i rasprostranjena. Puhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar te će se zadržati razmjerno svježe za doba godine. Od utorka i na Jadranu promjenjivo s kišom, pa i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom, kojih bi već u ponedjeljak moglo biti na sjeveru. U Dalmaciji će puhati jugo i jugozapadni vjetar, a na sjevernom dijelu bura, u ponedjeljak pod Velebitom s olujnim udarima. Temperatura bez znatnije promjene - najavljeno je.

