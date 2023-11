Unatoč konkretnim pitanjima, od Zlate Hrvoj Šipek i Malenice nije se doznalo ništa

Iako su postavljana konkretna pitanja, tijekom jučerašnje dvosatne tematske sjednice saborskog Odbora za pravosuđe o Agrokoru i trenutačnom pravnom položaju Hrvatske u tom slučaju – nije se doznalo ama baš ništa. Uzimajući u obzir višegodišnju trakavicu s Agrokorom, kao i najnoviju odluku Visokoga kaznenog suda da je poljska tvrtka KPMG provela nezakonito vještačenje jer je radeći za DORH i Agrokor bila u sukobu interesa (a vještačenje je stajalo 1,3 milijuna eura) te odluku Međunarodnog centra za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu koji je prihvatio tužbu Ivice Todorića protiv Hrvatske o preuzimanju Agrokora, zastupnike i lijeve i desne oporbe zanimali su odgovori na mnoga pitanja.

Stoga su glavnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek i ministra pravosuđa Ivana Malenicu pitali – tko je odgovoran za ovakav debakl, kako je moguće da na sjednicu nisu pozvani premijer Andrej Plenković, bivši ministri Martina Dalić i Zdravko Marić "jer su i oni vezani za kriminal u slučaju Agrokor", zašto Todorić nije optužen za manipuliranje bilancama i utaju poreza pri gradnji dvorca koji koristi u privatne svrhe, kada se mogu očekivati rezultati analize slučaja vještačenja i kojem je točno zamjeniku Hrvoj Šipek povjerila izradu te analize, zašto nije pokrenut inspekcijski nadzor nad DORH-om još u vrijeme Dinka Cvitana, je li ovo odrađeno "ofrlje" jer postoji neka pozadina, tko će snositi posljedice, može li se dogoditi da Todoriću jednog dana građani nadoknade vrijednost Agrokora, kada se očekuje nastavak postupka...?

POVEZANI ČLANCI:

– Nije moguće prognozirati ishod arbitražnog postupka jer tužitelj tek treba podnijeti svoju tužbu i dostaviti dokaze na kojima temelji svoj zahtjev. Sve će ovisiti o tome što će tužitelj navesti u tužbi i koje dokaze podnijeti. O tome će ovisiti i naša koncepcija odgovora na tužbu i strategija. Nisam sudjelovala u donošenju odluka i izboru vještaka, ali sam odgovorna kao čelna osoba jer sam u dobroj vjeri poklonila povjerenje zamjenicima i suradnicima koji rade na tom slučaju. Ne mogu reći hoću li pokrenuti kakve postupke. Analizu vještačenja povjerila sam zamjeniku koji prije ni na koji način nije sudjelovao u ovom predmetu i kada on napravi analizu, donijet ću odluku, ali dopustite da ne otkrivam njegovo ime jer će onda biti izložen pritiscima i neće moći svoj posao odraditi na miru. A za analizu će biti potrebno dosta vremena. Ne mogu odgovoriti kada se očekuje nastavak postupka, u pravilu prođe od tri do šest mjeseci dok se zakaže procesno ročište. Mi prikupljamo podatke i pripremamo se – uzvraćala je Hrvoj Šipek, dodajući da je ovo prvi put da se događa ovako nešto te su se sad prvi put našli u ovoj situaciji.

– Ministarstvo pravosuđa osiguralo je sredstva za to vještačenje. Mi ni na koji način nismo sudjelovali u angažiranju vještaka – isticao je ministar Malenica. I dok je stručnjakinja za kazneno procesno pravo Zlata Đurđević zgranuto i u nevjerici izrekla: "Kakva se to analiza provodi o tome tko je donio odluku o vještačenju?! Igramo se magle, u spisu sve piše", Peđa Grbin (SDP) reče: "Glavna državna odvjetnica i ministar kažu nam – vodit ćemo postupak pa što bude. A onda ćemo na kraju vidjeti što ćemo poduzeti. To u ovom trenutku nije dovoljno." Dalija Orešković (SsIP) predvidjela je, pak, da će Todorić vrlo vjerojatno uspjeti u arbitraži na štetu svih građana Hrvatske. Odbor je na kraju prihvatio prijedlog zaključka Krunoslava Katičića (HDZ) da su na temu sjednice primljene detaljne informacije.

POVEZANI ČLANCI:

VIDEO: Vidović Krišto napala glavnu državnu odvjetnicu: Vi ste odvjetnica kriminala