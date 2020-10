Umorni, ali odlučni: Bugari na ulicama više od sto dana, traže odlazak vladajuće elite

Bugari već više od stotinu dana izlaze na ulice prosvjede, nasilne i mirne, kojima traže odlazak vladajuće elite, optužujući je za korupciju i zloupotrebu položaja.

"Umorna sam od toga da vlada odbija čuti naše zahtjeve, ali nastavljam prosvjedovati iz prkosa i otpora", rekla je 39-godišnja Mila Loarova, direktorica i glumica kazališta lutaka.

Stotog dana prosvjeda u petak nekoliko tisuća ljudi usprkos kiši izašlo je na ulice i opet tražilo ostavku premijera Bojka Borisova, njegove konzervativne vlade te glavnog državnog tužitelja Ivana Geševa.

Prosvjednici vladu optužuju za korupciju, povezanost s moćnim oligarsima i korištenje pravosuđa za borbu protiv svojih političkih protivnika. To su najozbiljnije optužbe protiv premijera Borisova u njegovih gotovo deset godina na vlasti.

"Naš problemi leži u samoj percepciji normalnog. Toliko smo navikli na korupciju, nepotizam, slomljene pločnike, rupe na cestama, ružne zgrade i razbijene automobile, na ono što bi obični Europljanin smatrao neprihvatljivim, a nama je nešto svakodnevno", istaknuo je prosvjednik Vladimir Vasilev.

Ruka iz magle

Dva incidenta raspirila su bijes prosvjednika. Videosnimka, emitirana uživo na Facebooku u srpnju je otkrila je kako oligarh zagradio pristup javnoj plaži iz svoje vile uz pomoć pripadnika snaga sigurnosti.

Potom je naoružana policija s tužiteljima izvršila pretres u uredima jednog od najžešćih kritičara Borisova, predsjednika Rumena Radeva.

Vasilev, 42-godišnji inženjer i glazbenik, ističe kako su godine lošeg vladanja zamutile percepciju stanovništva, a onda su incidenti "izronili iz magle poput velike ruke koja ih je ošamarila". Tada su odlučili prekinuti s tim.

Borisov odbija odstupiti i najavljuje da će na vlasti ostati do kraja mandata u ožujku 2021., iako je pod velikim pritiskom javnosti i optužbi zbog korupcije na najvišim razinama.

Ankete pokazuju da bugarski premijer, bivši vatrogasac s crnim pojasom u karateu, više nije toliko popularan.

Prosvjede podržava oko 66 posto Bugara, a 44 želi ostavku Borisova odmah.

"To je učinak prosvjeda. Njegov položaj je promijenjen - od moćne osobe na vrhu do nekoga tko je gurnut do zida i nema nikakvu legitimnost", tvrdi Vasilev.

Poput Sizifa

Prosvjedi su ujedinili obične Bugare koji sad shvaćaju da sami u traženju više morala, integriteta i inteligencije u politici, dodaje Vasilev.

Večernjim skupovima pridružuju se ljudi iz svih dijelova društva i političkog spektra. Stotine Bugara prosvjeduje i u inozemstvu.

Nakon tjedana poziva Bruxellesu da se osvrne na događaje u najsiromašnijoj članici Europske unije, Europski parlament prošli je tjedan izglasao rezoluciju u kojoj daje „nedvosmislenu podršku bugarskom narodu u njihovim legitimnim zahtjevima i težnjama prema pravdi, transparentnosti, odgovornosti i demokraciji“.

Borisov je u neuspješnom pokušaju da smiri prosvjede smijenio nekoliko ključnih ministara.

Bijes prosvjednika dodatno se raspirio 3. rujna kad su snage sigurnosti nasilno rastjerale prosvjede i uhitile 126 ljudi.

"Za mene je veoma značajna pobjeda prosvjeda što su se ljudi probudili i vratili volju da se bore za ono što je ispravno" rekla je Loarova.

No još ne vidi sretan kraj.

"Važno je poput Sizifa vraćati se svaki put i gurati taj kamen uzbrdo jer je to samo početak puta kojim moramo nastaviti".

"Moramo biti spremni u budućnosti prosvjedovati još stotine i stotine dana", zaključio je Vasilev.