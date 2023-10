Umjesto rezultata upisa, studenti saznali da ove godine ipak nema studija: 'Uništili su mi godinu'

Nakon što je Senat Sveučilišta u Splitu 13. srpnja donio odluku o dopuni plana upisa studenata u I. godinu sveučilišnih diplomskih te stručnih diplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024., koja se odnosi na sveučilišni diplomski studij Novinarstvo u suvremenim medijima, studente je dočekala neugodna vijest. Naime, studij se ovu akademsku godinu neće održati zbog nedovoljnog broja prijavljenih, piše Dalmacija Danas.

Studenti su obavijest o neodržavanju diplomskog studija dobili nekoliko dana prije početka akademske godine. "Preddiplomski studij sam završila Novinarstvo na FPZG-u te sam se obradovala kada sam čula da se diplomski studij otvara u Splitu. Obzirom na to da imam dobar prosjek, nisam sumnjala hoću li upasti među 25 studenata koliko je upisna kvota, tako da mi je ovaj izbor bio jedina opcija“, ispričala je mlada studentica. Upisi su trajali od 10. do 22. rujna, a 29.rujna, na dan kada su trebali izaći rezultati upisa, stigla je vijest da se studij neće održati.

VEZANI ČLANCI:

"Većini studenata faks počinje 2. listopada, a meni tri dana prije stiže vijest da se moj faks neće ni održati u ovoj godini“, rekla je studentica koju je najviše razočaralo to što nikakve informacije ni obavijesti nisu postavljene na mrežnim stranicama Sveučilišta u Splitu. "Na stranicama uopće nema ponuđenog ovog studijskog programa. Studenti nisu ni mogli znati za ovaj studij ako nisu vidjeli preko medija. Nigdje nije naznačeno ukoliko se prijavi manji broj studenata, da se studij neće otvoriti.

Za taj rizik nisam znala da postoji. Da sam to znala, naravno da ne bih stavila samo jedan izbor studija“, objasnila je studentica koja je zatim tražila alternativni izbor da joj jedna akademska godina ne bi propala. Žalila se na odluku Sveučilišta, no dobila je beznadan odgovor. "Žao nam je, ali ministarstvo ne odobrava financiranje manje od 10 studenta“, odgovorili su joj sa Sveučilišta. "Razumijem to, ali i dalje smatram da se to trebalo naznačiti ili oglasiti jer jedino kako sam došla do ovog studija je guglanje. Nastavni plan i predavači nikada nisu osvanuli na mrežnim stranicama. Uništili su mi godinu", zaključila je studentica.

- Diplomski studij Novinarstvo u suvremenim medijima neće se izvoditi u akademskoj godini 2023/2024. Naime, Sveučilište je donijelo takvu odluku jer je broj prijavljenih za navedeni studij manji od 10, a u tom slučaju Ministarstvo znanosti i obrazovanja ne financira izvođenje studija. To znači da bi se studij Novinarstvo u suvremenim medijima morao izvoditi uz plaćanje, a za takav način izvođenja studija Sveučilište nema dopusnicu - rekli su sa splitskog Sveučilišta.

- Očekujemo da će studij biti atraktivan našim studentima prijediplomskog studija Komunikacija i mediji koji će sigurno htjeti nastaviti svoje obrazovanje upravo na diplomskom studiju Novinarstvo u suvremenim medijima. Sveučilište u Splitu zahvaljuje svim studentima koji su iskazali interes za novi diplomski studij - dodali su. Objasnili su i da su sve prijavljene kandidate, kojih je bilo pet, osobno obavijestili o odluci da se studij Novinarstvo u suvremenim medijima neće izvoditi, stoga nije bilo potrebe obavijest objavljivati na mrežnim stranicama.

- Oni koji su željeli nastaviti studij na nekom od drugih diplomskih studija su nam se već obratili za pomoć, a i ostalima smo, uvijek na dispoziciji - naveli su sa splitskog Sveučilišta. Sveučilišni diplomski studij Novinarstvo u suvremenim medijima trebao je trajati dvije godine, a studenti bi po završetku studija stekli 120 ECTS bodova kao i akademski naziv magistar/magistra novinarstva, što je obradovalo studente. Studij je trebao primiti 25 budućih novinarskih profesionalaca.

VIDEO Požar u Osijeku je pod kontrolom, sada je najveći problem izdimljavanje: 'Majka svih požara dogodila se u Osječko-baranjskoj županiji'