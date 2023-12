Ukrali automobil, odmah ga odvezli u salon rabljenih automobila i prodali

Računalne prevare, krađe, teške krađe... djela su, ukupno njih devet za koja se sumnjiče dvojica 31-godišnjaka. Kojima se mora priznati da su u počinjenju tih nedjela bili poprilično inventivni, te su krali sve od novčanika do automobila. I onda to preprodavali, a novac međusobno dijelili. Ili ga zapili...

Kako je priopćila zagrebačka policija, sumnja se da su "operirali još od ožujka jer su se 12. ožujka dovezli do kuće u Ulici Tihomira Klobučara u zagrebačkoj Dubravi. Tamo su iz dvorišta otuđili bakreni poklopac, kojeg su naknadno prodali tvrtki koja se bavi otkupom sekundarnih sirovina, a novac su međusobno podijelili. Dva tjedna kasnije, 25. ožujka njih su se dvojica s još jednom za sada nepoznatom osobom, kako se sumnja, dovezli Vraničke ulice u Dubravi gdje su provalili u automobil 47-godišnjakinje. Automobil su potom odvezli do salona rabljenih automobila(!) te ga tamo prodali, a novac su podijelili.

Zatim su kako se sumnja, s automobila i bakrenih poklopaca prešli na ljude i to u dobro osmišljenom modusu operandi. Na motociklima bi se provezli pored pješakinja, kojima bi onda iz ruku istrgnuli torbice i ruksake. Sumnja se da su tako, zajedno, 6. travnja okrali 48-godišnju pješakinju na križanju Resničkog puta i Malinske ulice. Svaki od njih se sumnjiči i za pojedinačne krađe počinjene na isti način, pa je jedan tako 26. ožujka u večernjim satima na raskrižju Vukomerečke ulice i Sobolskog puta 61-godišnjakinji istrgnuo torbicu iz ruke, dok je pored nje prolazio na motoru, dok je drugi 1. u Mandlovoj ulici, vozeći se pored 61-godišnjakinje pješakinje, ženi s leđa strgnuo ruksak.

Nadalje, tijekom kolovoza bi se biciklima dovezli do kuća u koje su provalili, pa su se 1. kolovoza poslijepodne dovezli do kuće na Matuljskom putu. Imali su "sreće" jer su vrata bila nezaključana, a nakon što su ušli u kuću, iz jedne od ladica su otuđili novčanik s novcem, dokumentima i bankovnom karticom 36-godišnjaka. Biciklima su se potom odvezli do trgovine na Žitnjaku gdje je jedan od njih ukradenom bankovnom karticom kupio alkohol kojeg su zajedno pili. Sličnu krađu su ponovili i 22. kolovoza kada su došli do nezaključane kuće u Malinskoj ulici u Trnavi. Ovaj su put osim novčanika ukrali i ključ marke BMW-a vlasništvo 27-godišnjakinje. BMW-om su se odvezli do Miroševca gdje je jedan od njih automobil prodao nepoznatoj osobi. No vlasnik BMW-a je to ukradeno vozilo, dva dana kasnije ipak našao na parkiralištu tržnice u Dubravi.

Jedan od osumnjičenih 31-godišnjaka je u noći na 14. studenog na parkiralištu u Tržnoj ulici, obio Citroena u vlasništvu 41-godišnjakinje. U automobilu je našao rezervni ključ pa se odvezao, a to vozilo nije nađeno. Ukupna šteta je 12.680 eura, a u policiji kažu da su oštećenici djelomično obeštećeni. Kažu i da tragaju za muškarcem koji je s 31-godišnjakom sudjelovao u navedenim kaznenim djelima.

