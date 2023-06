Ukrajinskoj protuzračnoj obrani ponestaje streljiva, Rusija ne posustaje s raketiranjem

Samo u svibnju Rusi su raketirali Kijev čak 17 puta. Bio je to najteži mjesec za ukrajinsku prijestolnicu još tamo od početka rata. Napadali su hipersoničnim raketama koje su ispaljivali sa svojih MiG-ova 31, ali i balističkim raketama koje su ispaljivali sa zemlje, a čiji udar može bez problema sravniti sa zemljom i nekoliko manjih zgrada odjednom. U napadima su sudjelovali i bombarderi i brodovi s kojih su dolijetale krstareće rakete dugog dometa, ali i preko 200 dronova koje je Rusija slala u namjeri da zbuni ukrajinsku protuzračne snage.

Zbog kombinacije svih tih napada Ukrajinci su stalno na nogama. Jedan od njih je 26-godišnji Riabyi koji, kako sam govori za NYT, već tjednima nije imao niti dan odmora. On i još jedan njegov suborac čine mali tim čiji je zadatak motriti mali dio neba pored Kijeva, točnije oko 10 kilometara četvornih. Kada se oglasi alarm njih dvojica čim je brže moguće iz baze u Kijevu odlaze do jedne od tajnih pozicija na kojima su raspoređeni obrambeni sustavi. Ako se neka raketa približi kvadrantu koji oni nadgledaju zapovjednik im daje naređenje da ju sruše. Nakon što zapucaju moraju odmah bježati sa svoje pozicije, jer već za dvije minute neprijatelj će znati odakle su pucali.

Taj dvočlani tim od početka rata srušio je, barem tako tvrde, dva borbena zrakoplova, i to još na početku ruske agresije, osam dronova i jedan helikopter. To je poprilično dobar rezultat, ali pitanje je do kada će to tako ići. Rusija je od početka rata, prema istraživanju koje je nedavno izradio Centar za strateške i međunarodne studije u Washingtonu, ispalila preko 5.000 raketa. Ukrajinske protuzračne snage nemaju jedinstveni, unificirani sustav koji koriste, nego se služe svim što im dođe pod ruku – američkim Patriotima, sovjetskim S-300 sustavima, norveško-američkim NASAMS-om, francusko-talijanskim SAMP/T sustavom, njemačkim protuavionskim puškama tipa Gepard... Glavninu arsenala čine S-300 sustavi, za koji im sve više i više ponestaje „municije“, a Zapad je nakon dugih pregovora tek nedavno počeo isporučivati novije sustave, poput američkog Patriota.

Nije upitno znanje ukrajinske vojske u korištenju svih tih sustava, jer su nedavno Patriotima oborili i hipersonične rakete Kinžal za koje se mislilo da su neoborive, odnosno da ih Patrioti ne mogu oboriti. Problem je što Rusija s vremenom ne prestaje niti posustaje s raketiranjem, jer očito su našli načina kako dovoljno brzo obnavljati svoj arsenal, dok je to Ukrajincima nemoguće činiti. Potpuno su ovisni o Zapadnim saveznicima, a ako se pokoja runda pregovora oko isporuke već spomenutih sustava ponovno oduži mogli bi se naći u problemima. Ukrajinci, barem oni tako tvrde (riječ je o podacima koje je nemoguće provjeriti sa sigurnošću) obaraju preko 90% raketa i borbenih dronova koje na njih šalje Moskva. Ukrajinske zračne snage također tvrde da su u zadnje vrijeme uspjeli oboriti sve balističke rakete ispaljene na Kijev. Ipak, čak niti tada stanovništvo nije sigurno jer ostaci tih dronova i projektila koji padaju također mogu nanijeti veliku štetu, ili ono još gore – ubiti. Nakon što su Ukrajinci srušili šest ruskih Kinžala od ostataka koji su padali po ulicama smrtno je stradalo troje ljudi, među njima i sedmogodišnje dijete. Ipak, koliko god grozno zvuči, bolje je i tako nego da su ti projektili sravnili nekoliko zgrada i ubili na desetke, možda i stotine nevinih civila. Ukrajina će uskoro doći u poziciju da neće moći obarati svaki ruski projektil, dron, raketu ili što već koji leti prema njihovim ciljevima. Morati će birati koje obarati, a koje pustiti da prođu u nadi da će izazvati što je manje moguću štetu.

