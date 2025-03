Ukrajini prijeti scenarij kojeg se već godinama boji: To bi mogao zapravo biti uvod u novu rusku invaziju

Karl Marx govorio je da se povijest ponavlja najprije kao tragedija, a zatim kao farsa. Ove riječi itekako zvuče točno kada je Ukrajina u pitanju. Zasigurno je mnoge koji pažljivo promatraju pitanja Ukrajine jedna kratka prošlotjedna epizoda podsjetila na 2014. i 2015. godinu. Naime, kada je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko pozvao Donalda Trumpa, Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog na mirovne pregovore u Bjelorusiju, netko bi mogao pomisliti da smo opet u razdoblju otprije desetak godina, kada su upravo u Minsku sklopljena dva mirovna sporazuma između Ukrajine i Rusije koja nikada nisu doista implementirana, i koja su bila tek uvod u veliku rusku invaziju 2022. godine. Tako je desetljeće poslije tih sporazuma, desetljeće koje je bila prožeto ubijanjima, razaranjima i strahom, opet oživjela priča o Minsku 1 i Minsku 2, kako su se zvala ta dva sporazuma. Niz političara – Amerikanaca, vodstvo NATO-a i poglavito Ukrajinci – ustvrdilo je da ne žele “Minsk 3”. No nakon geopolitičkih preokreta, osobito u Washingtonu, ne može se odbaciti da bi velike sile mogle Ukrajini nametnuti neko svoje rješenje, neki “Minsk 3” koji bi bez sigurnosnih garancija mogao zapravo biti tek uvod u novu rusku invaziju, kako to tumači Kijev.

Bjeloruski diktator Lukašenko prošlog je tjedna u intervjuu s američkim blogerom Mariom Nafwalom pozvao trojicu lidera – Zelenskog, Trumpa i Putina – da u Minsku održe pregovore o kraju rata.

– Ovdje ćemo sjesti i doći do sporazuma u mirnoj atmosferi, bez gnjavaža. Zato vas molim da kažete Trumpu da ga čekam ovdje kako bi pregovarao s Putinom i Zelenskim. Mirno ćemo pregovarati i doći do sporazuma – rekao je Lukašenko. Zatim je pohvalio Trumpa kao “dobrog tipa” koji je već napravio nešto kako bi se završili ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku. Kremlj je na to reagirao pozitivno.

– O ovom pitanju uopće nismo razgovarali. Ali naravno da bi Minsk bio najbolje mjesto za nas. To je naš glavni saveznik i najbolje je mjesto za pregovore – rekao je Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov.

Minsk je tako postao središnje mjesto diplomatskih pokušaja završavanja rata u Ukrajini koji traju već više od deset godina. Zanimljivo je da pojam “Minsk 3” za Amerikance, Ruse i Ukrajince zapravo znači nešto potpuno različito. Rusi i Bjelorusi bi ponovno željeli da se pregovori odvijaju u tom gradu, da se u njemu donese sporazum koji bi išao u prilog Moskvi, iako bi on po naravi bio potpuno drukčiji od prva dva sklopljena u bjeloruskoj prijestolnici. Ukrajinci pak za “Minsk 3” ne žele ni čuti jer se boje da bi sporazum koji bi bio nalik na prva dva samo omogućio Rusiji da ponovno napadne njihovu zemlju kada obnovi svoju vojsku. I Amerikanci su se nedavno oglasili da ne žele reprizu ugovora iz Minska.

Pa što su bila prva dva sporazuma iz Minska? Rat u Ukrajini izbio je 2014. godine nakon što je Rusija protupravno anektirala Krim. Prorusko stanovništva pobunilo se nakon prosvjeda na Majdanu koji su doveli do svrgavanja proruskog predsjednika Viktora Janukoviča. U prvoj fazi rata ukrajinska se vlast borila većinom protiv proruskih pobunjenika (i velikog broja ubačenih ruskih agenata), a Rusija je izravno intervenirala u ljeto 2014. godine. Ukrajinska vojska, koja je bila znatno slabija od današnje, loše je stajala na bojišnici. U bitci kod grada Ilovajska Ukrajinci su doživjeli težak poraz od regularne ruske vojske i Kijev je tada optužio rusku stranu da je masakrirala ukrajinske vojnike. U tim je okolnostima tadašnji ukrajinski predsjednik Petro Porošenko pristao na sastanak s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom i Ukrajina je bila prisiljena potpisati sporazum. Ugovor je uključivao davanje autonomije pobunjeničkim republikama u Donecku i Luhansku te zaustavljanje rata. No sporazum su uskoro prekršile obje strane i borbe su nastavljene. Početkom veljače 2015. Ukrajinci su opet na bojišnici stajali loše, izgubili su bitke kod grada Debaltseve i na aerodromu u Donecku, i ovog je puta Putin od Kijeva tražio više. Porošenko i Putin dogovorili su novi sporazum – Minsk 2 – koji je ovoga puta koliko-toliko zaustavio otvoreni rat. Prema sporazumu, obje su strane trebale povući teško naoružanje s prve crte bojišnice i prekid vatre, a ruske su pobunjene pokrajine trebale dobiti autonomiju zajamčenu ustavom. Iako je drugi sporazum u Minsku zaista zamrznuo sukob, a ubijanje je većinom prestalo do 2022. (iako ne u potpunosti), on nikada do kraja nije proveden jer se dvije strane nisu slagale oko redoslijeda implementacije dogovorenih mjera. Ukrajina je tražila da se najprije ispune sigurnosni aspekti poput uklanjanja teškog topništva s bojišnice i demilitarizacije, a Rusija je željela da Ukrajina prvo ustavom zajamči autonomiju “republikama” u Donecku i Luhansku te da se u njima održe izbori.

Objema stranama zapravo nije odgovarala implementacija sporazuma, i pritom su se međusobno optuživale, ali i naoružavale. Za Ukrajinu je vrlo važno bilo to što ti sporazumi uopće nisu uključivali pitanje Krima, koji je Rusija tumačila kao već riješeno pitanje – neprijeporno kao dio svojeg teritorija. Putinu je to odgovaralo: sedam godina mogao je “velikodušno” tvrditi da su pobunjene proruske republike u Donecku i Luhansku dio Ukrajine, a pritom mu je odgovaralo i da su one formalno dio te zemlje jer bi im to omogućavalo da imaju presudan vanjskopolitički utjecaj na Ukrajinu. S njima u sastavu Ukrajina ne bi mogla postati članica NATO-a.

Ukrajinska strana u posljednje je tri godine rata tvrdila da joj je jedan od glavnih ciljeva izbjegavanje sklapanje Minska 3. To za Ukrajinu znači jednu konkretnu stvar: ne možemo potpisati sporazum o miru s Rusijom koji neće uključivati sigurnosne garancije, odnosno jamstvo drugih zemalja da će djelovati ako Rusija opet napadne Ukrajinu. Koje bi to točno bilo jamstvo – slanje oružja Ukrajini, vojna intervencija, ulazak u NATO – jedno je od najvažnijih pitanja danas na svijetu. No što god bilo, Ukrajina ne želi Minsk 3, inzistira Volodimir Zelenski.

– Danas čujem neke glasove koji govore da nam najprije treba prekid vatre, a zatim povlačenje. No vjerujte mi da bi to bio Minsk 3. A mi nećemo pristati na Minsk 3. To neće garantirati sigurnost Ukrajini. Nama trebaju garancije jer su one važne svima – ustvrdio je Zelenski. Ukrajina vjeruje da je Rusija sklapanjem tih sporazuma samo pauzirala svoj rat 2014. i da ga je nastavila 2022. godine: – Pristanemo li opet na “novi Minsk”, trebaju nam sigurnosne garancije da se to ne dogodi opet.

I bivši šef NATO-a Jens Stoltenberg prošle je godine rekao da bi Minsk 3 bio neprihvatljiv jer je Putin prekršio prva dva sklopljena sporazuma.

No pritom valja reći da nisu samo Zapad i Ukrajina bili ti koji su izražavali frustracije zbog ponašanja Rusije, već je to bilo i obratno. Ključni ljudi Putinova režima govorili su tijekom godina da Ukrajina cijelo to vrijeme nije htjela implementaciju potpisanih ugovora jer nije željela u svoj sastav uzeti pobunjeničke samoproglašene republike. Njih je Ukrajina vidjela kao trojanskog konja jer bi one imale pravo veta na ključne vanjskopolitičke odluke Kijeva. Nije im, drugim riječima, htjela dati mogućnost da utječu na ukrajinski prozapadni i put u NATO. Rusija je, ukratko, također smatrala da ju je Ukrajina prevarila.

Pritom se Kijev nesumnjivo boji da bi mu Amerika pod Donaldom Trumpom s Rusijom iza leđa mogla ispregovarati neprihvatljiv mirovni sporazum. No, čak su i članovi Trumpove vlade rekli da žele izbjeći potpisivanje Minska 3.

– Želimo suverenu i prosperitetnu Ukrajinu. No moramo početi shvaćati da povratak na granice Ukrajine od prije 2014. nije realan cilj. Lov na taj iluzorni cilj samo će produljiti trajanje rata i uzrokovat će više patnje. Održivi mir za Ukrajinu mora uključivati sigurnosne garancije kako bi se osiguralo da rat ne počne opet. Ne smije doći do Minska 3.0. Usto, Sjedinjene Države ne vjeruju da je članstvo u NATO-u za Ukrajinu realističan cilj budućeg sporazuma – rekao je Trumpov ministar obrane Pete Hegseth u veljači. Drugim riječima, nova američka vlada inzistira da moraju postojati sigurnosne garancije “kako rat opet ne bi izbio”, dok Ukrajina tvrdi da to mora biti tako “kako je Rusija ne bi opet napala”.

– Umjesto toga, bilo kakve sigurnosne garancije moraju podržati europski i neeuropski vojnici. Budu li te trupe razmještene kao mirovne snage u Ukrajini u bilo kojem trenutku, morale bi biti razmještene kao misija koja nije dio NATO-a. I ne bi smjele biti pokrivene člankom 5 (ugovora o NATO-u koji govori da je napad na jednu članicu napad na sve, op. a.). Također mora postojati robustan međunarodni nadzor nad linijom razgraničenja. Da budem jasan, kao dio sigurnosnih garancija neće biti američkih trupa razmještenih u Ukrajini – rekao je Hegseth.

U pregledu prijetnje Minska 3 koji se nadvio nad Ukrajinu u posljednje tri godine ratovanja vrlo je zanimljivo vidjeti koliko je državno vodstvo u Kijevu svoje diplomatske ciljeve gledalo dosljedno. Još u svibnju 2022. Mihailo Podoljak, visoki i utjecajni savjetnik Zelenskog, govorio je upravo o tomu:

– Ne možemo pristati na Minsk 3, to je očito. To je put odgođenog rata. Ne možemo govoriti o prekidu vatre prije povlačenja ruskih trupa iz Ukrajine. Jasno je da će oni kopati rovove, graditi svoje obrambene linije i bit će nam vrlo teško potjerati ih iz Ukrajine. Ne možemo pristati na bilo kakav ultimatum Rusije jer bi to značilo da će oni pobijediti. A svaka, čak i mala pobjeda Rusije samo znači eskalaciju. Rusija je ekspanzionistička država koja svijetu nudi samo jednu ideju: mi ćemo zauzeti bilo koji teritorij, oduzeti ga i zatim razoriti – rekao je Podoljak prije sada već tri godine, kada je rat trajao tek nekoliko mjeseci, i zatim dodao da je za Ukrajinu ključan sporazum o sigurnosnim garancijama, isto ono što je i danas presudno važno Kijevu. U diplomatskoj areni očito se malo toga promijenilo.

– Bit pitanja garancija znači stvaran kraj rata u Europi. To znači povratak na ključnu stvar, spremnost globalnih elita da preuzmu odgovornost – rekao je Podoljak, no kada su ga pitali što bi predstavljalo pobjedu za Ukrajinu, rekao je: – Teritorijalni integritet unutar međunarodno priznatih granica Ukrajine, željezna zavjesa s Rusijom, Rusija ostaje bezvrijedna s reputacijom na potpunoj nuli.

Za razliku od sigurnosnih garancija, taj je ratni cilj danas za Kijev ipak neprovediv.

