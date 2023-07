Ukrajinci slabo napreduju, nekoliko je razloga, ali analitičar tvrdi: 'Ovo bi mogla biti prekretnica'

Ukrajinska vojska, koliko god se trudila i pojačavala napore da probije gustu rusku obranu u svojoj protuofenzivi na jugu zemlje koju su pokrenuli još početkom lipnja, njihovi napori za sada daju poprilično skromne rezultate. Ukrajinci, jasno, u javnost ne iznose previše detalja o tome koje borbene jedinice i na koji način angažiraju u ofenzivi, ali nedavno su otkrili kako u dijelu južnog fronta u borbama koriste nova oklopna vozila koja su dobili od zapadnih saveznika.

Zapadni vojni analitičari, objavio je jutros CNN, smatraju kako su izazovi s kojima se Ukrajinci susreću u protuofenzivi manje povezani s brojnošću njihove vojske, a više sa (ne)sposobnošću obuke vojnika i koordinacijom među vojnim vrhom. Faktori su to koji su ključni kada se napadačka vojska – u slučaju protuofenzive ukrajinska - suoči s obranom koju su postavili Rusi. Ukrajinci u napadima, pokazale su to neke geolokacijske snimke, koriste američke Bradleyje, a u istima se uz njih bore i iskusne jedinice koje je ukrajinski vojni vrh odlučio, nakon kraćeg odmora, vratiti na bojište.

VEZANI ČLANCI:

- Ukrajinci ne otkrivaju svoje karte, a informacije do kojih dolazimo tek su djelić cjelokupne slike. Ipak, do sada nismo vidjeli nikakve dokaze da rade napade na razini cijelih bataljuna, a pogotovo ne na razini brigada, koja u slučaju ukrajinske vojske broji oko 3000 vojnika. Prema nekim informacijama upravo sada pripremaju se početi koristiti cijele bataljune, pa čak i brigade, a ako to doista bude tako to bi moglo označiti prekretnicu u inače doista sporom napretku protuofenzive – smatra George Barros, analitičar washingtonskog Instituta za proučavanje rata.

Već tjednima se ukrajinske snage bore i pokušavaju probiti slojeve ruske obrane koja se sastoji od gustih minskih polja, tenkovskih zamki, rovova i brojnih drugih prepreka. Prema nekim izvještajima Ukrajinci su, nakon početnih neuspjeha, počeli koristiti taktiku u kojoj na teren u proboj šalju male skupine vojnih inženjera koji od mina i drugih prepreka raščišćavaju usku liniju po kojoj se onda kreće ostatak vojske, jer to je jedini način kako bi koliko-toliko sigurno napredovali kroz minska polja.

Međutim, tim tempom vojska napreduje po tek nekoliko kilometara tjedno i teško da će slomiti rusku obranu, jer nakon što probiju jednu crtu obrane, iza čeka druga, ponekad duboka i dvadesetak kilometara. Istovremeno, Rusi kontroliraju zračni prostor, a njihovi jurišni helikopteri i lovci-bombarderi iskorištavaju slabosti u ukrajinskoj protuzračnoj obrani i omogućuju Rusima da napadaju ukrajinske kopnene snage. Provođenje mehaniziranog prodora na koji se oslanja Ukrajina je izuzetno teško dok god protivnik ima zračnu nadmoć.

- Ukrajina će morati smisliti bolju taktiku, jer u ovoj koju sad koriste zapadno oružje i oprema im nisu od gotovo nikakve koristi – mišljenja je Barros. Franz-Stefan Gady, analitičar Međunarodnog instituta za rat (ISW) kaže kako su ukrajinske trupe, odnosno barem oni pojedinci s kojima je osobno razgovarao, svjesni da razlog nedostatka njihovog napretka leži u lošoj vojnoj taktici, nedostatku koordinacije između jedinica i unutarnjim sukobima među vojnim redovima. Ukrajinci ne rade na sustavnom uništavanju ruskih obrambenih sustava, a dok god to ne čine neće moći napredovati u onoj mjeri u kojoj to od njih očekuju zapadni saveznici.

VIDEO Posljedice granatiranja u Donjecku