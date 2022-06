Ukrajina ima nove informacije o zarobljenim vojnicima iz Azovstala; Savjetnik Zelenskog: Rat bi mogao trajati i do pola godine

Danas je 101. dan ruske invazije u Ukrajini. Ukrajinske snage povratile su oko 20 posto teritorija koje su izgubile u Sjevjerodonecku, a predsjednik Volodimir Zelenski jučer je u obraćanju kazao kako će Ukrajina zasigurno pobijediti.

Ruski predsjednik Vladimir Putin zanijekao je da Moskva sprječava ukrajinske luke da izvoze žito, a jučer je EU službeno prihvatila i šesti paket sankcija Rusiji, koji uključuje embargo na uvoz nafte.

10:09 - Britansko ministarstvo obrane objavilo je novo izvješće o ratu u Ukrajini.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 June 2022



