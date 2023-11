Uhićen bivši dužnosnik State Departmenta: Uličnog prodavača vrijeđao i nazvao ga teroristom

Njujorška policija u srijedu je uhitila bivšeg dužnosnika američkog State Departmenta pošto je snimljen u trenutku kada uličnog prodavača halal hrane naziva teroristom i govori mu da "smrt 4000 palestinske djece nije dovoljna". Stuart Seldowitz uhićen je pod optužbom za teško uznemiravanje, počinjenje zločina iz mržnje, uhođenje koje izaziva strah i uhođenje na radnom mjestu, rekla je policija u priopćenju.

"Seldowitz je žrtvi (24), prišao više puta dok je prodavala hranu i ponavljao joj antiislamske izjave, što je kod žrtve izazvalo osjećaj straha i ljutnje", priopćila je policija. Video višestrukih svađa oko sukoba Izraela i Hamasa između Seldowitza i neidentificiranog muškarca koji je radio na pločniku Manhattana postao je viralan ranije ovoga mjeseca.

