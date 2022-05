UEFA mu ponudila stalan posao: Emotivan oproštaj dr. Bahtijarevića od Dječje bolnice

Nakon 29 godina i sedam mjeseci dr. Zoran Bahtijarević odradio je u petak posljednji radni dan u Klaićevoj, odnosno Klinici za dječje bolesti Zagreb. A preuzet će posao voditelja Uefine medicinske službe. Emotivan oproštajni post koji je objavio na Facebooku rasplakao je brojne roditelje čija su se djeca liječila u toj bolnici.

Veliko priznanje

”Radio sam kako sam najbolje znao. Nastojao sam činiti dobro. Ako sam griješio (a jesam!!!), nastojao sam iskreno popraviti pogreške. I ne ponavljati ih. Puno sam puta ovih dana čuo izraz da sam ‘pomicao granice’. Pa da sam bio ovakav i onakav… a ja sam samo slijedio Malog princa i galeba Johnatana Livingstona. Gledao srcem. Usuđivao se letjeti neistraženim visinama. I bio gluha žabica. I pritom imao sreće”, započeo je dr. Bahtijarević.

Foto: Željko Lukunić/Pixsell

“Sreća da sam imao obitelj koja me podržava i potiče, pa i onda kada to nisam zaslužio. Koja me znala učiniti boljim čovjekom i od koje sam puno učio. I bez koje ama baš ničega ne bi bilo. Pa i sada, u ovoj odluci, moje tri cure stoje uz mene. I podnose moju tišinu i tugu danas. Sreća da sam u Klaićevoj našao drugu obitelj. Koja me jednako tako poučavala, motivirala, inspirirala... pa ako i jesam pomicao granice, činio sam to zbog njih. S njima. Pa ću iz sveg srca i na sav glas reći: VOLIM VAS, DRAGI MOJI KLAIĆEVCI. Sve, bez iznimke!!! I uvijek ću vas voljeti. Jednom klaićevac, zauvijek klaićevac. Svi ste vi moji, zauvijek. Gdje god bio. I nadam se da ću ja ostati vaš”, poručio je on.

Otkrio je da mu je Uefa, nakon godina rada, ponudila stalan posao glavnog medicinskog časnika te postaje voditelj njezine medicinske službe.

“Ogromno je to priznanje i veliki poticaj za liječnika iz jedne malene Hrvatske. Pa ću to do kraja godine činiti kao do sada, uz puno putovanja, a od siječnja ću, kako stvari stoje, svoj dom potražiti na obalama ženevskog jezera”, objavio je i na kraju dodao kako će “ponovno poletjeti u nepoznato i možda opet pomicati granice”.

“Zašto ne? Još sam dovoljno mlad i dovoljno lud za nove početke”, zaključio je.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL "n 13.03.2017., Zagreb -Klinika za djecje bolesti Zagreb. Ravnatelj bolnice Zoran Bahtijarevic. "nPhoto: Luka Stanzl/PIXSELL

Zamolili smo ga za izjavu, no odgovorio nam je kako samo želi da se sve smiri jer ga jako dira.

Baš u ovo doba prije godinu dana Uefa je dr. Zorana Bahtijarevića, dugogodišnjeg liječnika hrvatske nogometne reprezentacije, imenovala glavnim medicinskim časnikom na lanjskom Europskom prvenstvu. Bahtijarević je na organizacijski nikad zahtjevnijem Euru bio na čelu medicinskog tima, što je veliko priznanje njegovu radu.

Peticija podrške

Ime dr. Bahtijarevića našlo se u središtu pozornosti kada je u siječnju 2018. Upravno vijeće Klinike za dječje bolesti raspisalo javni natječaj za izbor ravnatelja, a prema statutarnim uvjetima te ustanove, Bahtijarević, kao dotadašnji vršitelj dužnosti, nije se mogao prijaviti za nastavak mandata. Koliko je cijenjen i omiljen, pokazala je tada peticija podrške koju je potpisalo nekoliko tisuća ljudi. Godine 2019. bio je i kandidat Amsterdamske koalicije za Europski parlament.

VIDEO Unatoč Putinovim prijetnjama Finska potvrdila zahtjev za članstvo u NATO-u!