'Udvostručit ćemo broj turista, grade se terme, biciklistička staza po trasi pruge od 66 kilometara...'

Među 13 projekata zdravstvenog turizma, čija će realizacija biti potpomognuta s bespovratnih gotovo 120 milijuna eura, i gradnja je novih toplica u Velikom Korenovu kod Bjelovara. O investiciji teškoj ukupno 48 milijuna eura, njezinu značaju za lokalni turizam, ali i drugim turističkim novostima kojih više ne manjka ni u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, razgovaramo s direktorom županijske Turističke zajednice Marcelom Medakom.

Kad počinju radovi?

Prema informacijama gradonačelnika Bjelovara, izvedbeni projekt je gotov, financijska sredstva osigurana, pokreće se postupak javne nabave za izvođača radova u sljedećih desetak dana i plan je početi radove do kraja ove godine.

Što će sve budući termalni kompleks imati?

Zatvoreni olimpijski bazen, nekoliko manjih zatvorenih bazena različite dubine za različite kategorije korisnika, od dječjih do bazena za neplivače, rekreativce i plivače, nekoliko vanjskih bazena sa zabavnim sadržajima, od tobogana do različitih vodenih zabavnih atrakcija. Terme Bjelovar bit će ogledni primjer održivog poslovanja upotrebom obnovljivih izvora energije i ekološkim upravljanjem u smislu prirodne filtracije vode, a takav primjer već imamo u gradu Čazmi gdje postoji prvi biološki bazen u Hrvatskoj. Potpisan je partnerski ugovor s Hrvatskim olipijskim odborom da Terme Bjelovar budu centar za razvoj vodenih sportova. Uz bazenski kupališni kompleks planiran je i Garden House u neposrednoj blizini termi, malo turističko naselje s 35 apartmana i ugostiteljskom ponudom. Kao ideja za takvo suvremeno naselje poslužili su elementi tradicije bjelovarskog kraja – stara kuća, štagalj i kukuruzana kako bi apartmani svojim oblicima podsjećali na nekadašnja vremena u tom kraju, ali na suvremen način. Ovaj projekt je trenutačno u fazi izrade projektne dokumentacije.

Koliko će to značiti više turista, ali i radnih mjesta za bjelovarski kraj?

Terme Bjelovar će zasigurno značiti puno u povećanju turističkog prometa zbog same atraktivnosti sadržaja, ali i novim smještajnim kapacitetom koji će pratiti rad kupališnog kompleksa. Vjerujemo da će znatno povećati interes gostiju za područje Bjelovara i Bilogore. Ovaj projekt direktno će utjecati na zapošljavanje stotinjak ljudi, a indirektno će utjecati na rad OPG-ova, kušaonica i drugih proizvođača hrane i pića čiji se proizvodi planiraju naći u ponudi ovog turističkog subjekta. Inače, već tri godine provodimo vertikalno i horizontalno povezivanje svih turističkih subjekta u županiji kako bismo obogatili ponudu, produžili boravak gostiju i njihovo zadovoljstvo kroz projekt integralnog upravljanja kvalitetom u turizmu.

Istovremeno, u nedalekom Podgariću sa spomenikom Nikole Džamonje NOB-u, samo tridesetak kilometara od novih toplica, priprema se rekonstrukcija postojećeg objekta u hotel sa četiri zvjezdice, u rekonstrukciju idu i Daruvarske toplice, što se još sprema u turizmu Bilogore?

Osim spomenutih projekata Bjelovarsko-bilogorska županija priprema i projektnu dokumentaciju za projekt SRC Kukavice u Velikoj Pisanici za koju se planira da postane referentni centar za školu u prirodi središnjeg dijela Hrvatske. Taj projekt obuhvaća novih stotinjak kreveta u hostelskom smještaju i bungalovima, uz sportsko-rekreacijske sadržaje, restoran, kongresnu dvoranu i niz dodatnih zabavno-rekreacijskih sadržaja. Isto tako, u završnoj fazi je izrada glavnog projekta za biciklističku stazu trasom stare željezničke pruge od Bjelovara do Garešnice u dužini od 66 kilometara koja će biti pandan istarskoj Parenzani i postati turistička kralježnica Bjelovarsko-bilogorske županije.

Također, već treću godinu zaredom u suradnji s Bjelovarsko-bilogorskom županijom provodimo projekt podizanja kvalitete pružatelja usluga smještaja kroz javni poziv kojim sufinanciramo ulaganja u kvalitetu smještajnih objekata s ciljem povećanja njihove atraktivnosti i kvalitete uvođenjem novih sadržaja kao što su bazeni, jacuzziji, saune, novi namještaj i sl. Tako sektoru vraćamo dio sredstava koja oni uplaćuju plaćanjem turističke članarine i turističke pristojbe. A za potvrdu vrijednosti našeg projekta ove godine provode ga još tri kontinentalne županije po istom principu.

Većina planiranih projekata trebala bi biti realizirana u dvije godine, kako će turizam Bjelovarsko-bilogorske županije izgledati 2026.?

Ako se navedene investicije završe u predviđenim rokovima, Bjelovarsko-bilogorska županija će svakako postati vidljivija na turističkoj karti središnje Hrvatske. Nakon izrade strateških dokumenata, master plana i operativnih planova razvoja održivog turizma, ove godine planiramo izraditi i novi vizualni identitet destinacije, novu centralnu web-stranicu i pripremiti promotivne materijale za snažnu kampanju koja će uslijediti u idućoj godini.

Koliko bilogorski kraj sada ima turista i noćenja godišnje i jesu li prva tri mjeseca 2024. bila iznadprosječno dobra kao što je slučaj s hrvatskim turizmom u cjelini?

Prošlu godinu završili smo sa 110.000 noćenja i 34.500 dolazaka, dok je početak ove godine nešto lošiji u odnosu na 2023.

Odakle su pretežno gosti i koji su sada glavni motivi dolazaka?

Naši gosti pretežno su domaći, posebno iz obalnog dijela Hrvatske i Zagreba. Oni čine 70 posto ukupnog broja gostiju, dok od stranih turista prednjače Nijemci te gosti iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Što se tiče motiva dolaska, većinu privlači ponuda zdravstvenog turizma, outdoor aktivnosti kao što su biciklizam, pješačenje na naše tri gore, Moslavinu, Bilogoru i Papuk, i jahanje te eno-gastronomska ponuda tradicijskih jela i pića našeg kraja.

Projekcija za nadolazeće godine?

U sljedećem razdoblju snažno planiramo prije svega iskoračiti na tržište Zagreba i okolice, ali i u susjednu Sloveniju, Austriju te Italiju s našom outdoor ponudom, ponudom zdravstvenog turizma naših toplica i privatnih poliklinika te atraktivnim manifestacijama. U turističkom prometu plan je do 2028. udvostručiti postojeće brojke, a do 2033. stići do 120.000 turističkih dolazaka, odnosno 250.000 do 300.000 noćenja godišnje.

