Svjetska turistička organizacija partner u osnivanju Centra za održivi turizam u Hrvatskoj

Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac i glavni tajnik Svjetske turističke organizacije Zurab Pololikashvili danas su u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu potpisali Memorandum o razumijevanju između Ministarstva turizma i sporta i Svjetske turističke organizacije (UN Tourism) o međusobnoj suradnji i osnivanju Centra za održivi turizam u Hrvatskoj.

Memorandum je temelj za osnivanje istraživačko-razvojnog Centra koji će biti samostalna javna ustanova, a UN Turizam i Ministarstvo će u okviru MoU surađivati u provedbi inicijativa i projekata, s fokusom na istraživanja i razvoj koji se odnose na održive politike u turizmu, promicanje održivog turizma, izradu smjernica i preporuka za razvoj održivog turizma, dijeljenje znanja i najboljih praksi za održivi turizam kao i prijenos znanja o upravljanju razvojem održivog turizma. Osnivanje Centra je inicijativa Svjetske turističke organizacije, motivirana prepoznavanjem Hrvatske kao predvodnice pozitivnih promjena i inovacija u kreiranju politika održivog turizma na globalnoj razini.

"Osnivanje prvog Centra za održivi turizam u Hrvatskoj u suradnji s najrelevantnijom globalnom organizacijom za turizam, UN Tourismom, velika je čast i najljepša pohvala našoj reformi. To je i fantastična prilika za jačanje prepoznatljivosti Hrvatske kao predvodnice u održivom turizmu, kao i za našu akademsku i znanstvenu zajednicu, kojoj je ovaj Centar dodatna mogućnost za unaprjeđenje globalne suradnje u raznim područjima koja utječu na razvoj održivog turizma. Zato je odlična vijest da je upravo Sveučilište u Zagrebu iskazalo interes biti partner u ovom projektu te uključiti u rad Centra široki krug dionika iz Hrvatske i svjetske akademske i znanstvene zajednice.

U svom mandatu trudila sam se uključiti akademsku i znanstvenu zajednicu u kreiranje politika, jer smatram da je kreiranje turističke politike u Hrvatskoj iznimno odgovoran posao, koji mora biti utemeljen na podacima i analizama. Upravo zato je u stvaranje naših najvažnijih dokumenata bila uključena akademska i znanstvena zajednica, od Znanstvenog vijeća za turizam i prostor HAZU-a, kojem smo prvome predstavili nacrt našeg Zakona o turizmu, do Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, s kojim smo surađivali na izradi Strategije, Instituta za turizam, s kojim razvijamo satelitske račune održivog turizma, kao i eminentnih profesora i znanstvenika koji su članovi radnih skupina za izradu podzakonskih akata Zakona o turizmu. Posebno me veseli činjenica da smo Zakonom o turizmu propisali osnivanje Znanstvenog i stručnog savjeta sa zadaćom predlaganja mjera i aktivnosti koje će pridonijeti održivom razvoju turizma", istaknula je Brnjac.

VEZANI ČLANCI:

Ministrica je podsjetila kako je u ovom mandatu kreiran strateški okvir za upravljanje razvojem turizma u smjeru održivosti, donesen prvi Zakon o turizmu koji će takvo upravljanje i omogućiti te osigurana rekordna sredstva od 1,3 milijardi eura za ostvarenje ciljeva. "Osnivanjem Centra za održivi turizam ostvarit ćemo preduvjete za transparentno i odgovorno kreiranje turističke politike kroz dostupnost ažurnih i relevantnih istraživanja u svim područjima koja mogu doprinijeti razvoju održivog turizma. Ako želimo uistinu upravljati razvojem turizma, takva istraživanja su nam neophodna", zaključila je Brnjac.

Pozdravljajući suradnju, glavni tajnik Pololikashvili je rekao: "Hrvatska prednjači kao primjer u razvoju održivog turizma i upravo je zato odabrana kao lokacija prvog Centra za održivi turizam, koji će dodatno poticati inovacije i pozitivne promjene u sektoru turizma. Novi istraživački centar u Zagrebu pridonijet će kreiranju politika utemeljenih na podacima na regionalnoj, nacionalnoj i destinacijskoj razini, osiguravajući odgovoran i uključiv razvoj turizma, za dobrobit zajednica posvuda. Turizam je ključni gospodarski sektor, a kako je trgovina uslugama bila treća kategorija zarade izvoza odmah nakon goriva i kemikalija u 2019. godini, potreban nam je znanstveno utemeljen pristup održivosti turizma."

Prema pravilima UN Tourisma, Centar će se osnovati kao samostalna pravna osoba u suradnji s akademskom zajednicom. Partner u projektu osnivanja Centra za održivi turizam je Sveučilište u Zagrebu, najveće i najbolje rangirano sveučilište u Hrvatskoj, s kapacitetom za interdisciplinarna i multidisciplinarna istraživanja koja je potrebno povezati u cilju razvoja održivog turizma, kao i za osiguravanje samostalnog obavljanja administrativnih i financijskih funkcija Centra.

"Osnivanje Centra za održivi turizam u Hrvatskoj izuzetna je prilika za našu akademsku zajednicu da aktivno sudjeluje u kreiranju i promociji održivih turističkih praksi koje su ključne za budućnost turizma u Republici Hrvatskoj. Omogućit će nam da dalje razvijamo naša znanstvena i stručna znanja u području održivog turizma, koja ne samo da će doprinijeti akademskoj izvrsnosti i ugledu Sveučilišta u Zagrebu već će imati i širi društveni i ekonomski utjecaj, promičući Hrvatsku kao destinaciju koja je predana održivosti i inovacijama u turizmu. Vjerujemo da će ovaj centar postati vodeći regionalni centar za istraživanje i razvoj održivog turizma te očekujemo da će plodovi ovog partnerstva biti dugotrajni i da će značajno pridonijeti obrazovanju naših studenata te očuvanju prirodnih i kulturnih resursa naše zemlje", istaknuo je rektor Stjepan Lakušić.

VEZANI ČLANCI:

Potpisivanju su prisustvovali i predstavnici hrvatskog turističkog sektora, koji su dali svoj doprinos u kreiranju reforme upravljanja razvojem turizma. "Razvoj održivog turizma nema alternativu. Na vrijeme smo to shvatili i kroz Zakon o turizmu u Hrvatskoj stvorili dobru platformu za upravljanje turizmom na odgovoran način. To je prepoznato i na međunarodnoj razini i ovo je priznanje da smo na pravom putu. Siguran sam da ćemo znati opravdati povjerenje koje nam je dato i postati lider u razvoju turizma budućnosti – održivog turizma", kazao je Željko Kukurin.

"Ovaj budući Centar iznimno će doprinijeti upravo nama hotelijerima jer ćemo sada imati podatke utemeljene na stručnim podlogama na kojima ćemo temeljiti daljnji razvoj naše ponude. Veseli me što je upravo Hrvatska središte razvoja održivog turizma i što smo i mi svojim sudjelovanjem tome pridonijeli", istaknula je Josipa Jutt Ferlan.

"Zahvaljujem ministrici na svim dosadašnjim aktivnostima kojima smo se zaista pozicionirali kao lider u razvoju održivog turizma čime smo na karti svijeta postali dodatno prepoznatljivi, ali i ono važnije konkurentniji", izjavio je Tomislav Fain. "Svi u sektoru turizma iznimno smo ponosni na ovo današnje potpisivanje kojima će Hrvatska postati centar za razvoj održivog turizma. To je zapravo plod svih dosadašnjih aktivnosti, i siguran sam kako ćemo u tom smjeru nastaviti i dalje", rekao je Rudolf Štefan.

Hrvatska je članica Svjetske turističke organizacije (koja se ove godine re-brendirala u UN Tourism, napustivši dosadašnji akronim UNWTO) od 1993. godine. Po treći je puta izabrana za članicu Izvršnog vijeća UN Tourisma u mandatu do 2025. godine, kao i za potpredsjedavajuću Odbora za turizam i održivost u mandatu do 2026. godine. U posljednje četiri godine Ministarstvo turizma i sporta je intenzivno surađivalo s UN Tourismom u razvoju i promicanju održivog turizma, uključujući i organizacijom zajedničkog okruglog stola na Forumu na visokoj razini za održivi razvoj u UN-u u New Yorku na temu održivog turizma, kao i kroz aktivno sudjelovanje u pregovorima oko Rezolucije o održivom turizmu koju UN Tourism svake godine priprema za usvajanje na Glavnoj skupštini Ujedinjenih Naroda.

GALERIJA Nema ljepše od Lijepe Naše: Magični zalazak sunca iznad kaštelskog zaljeva