Udruga Vigilare ponovno pravomoćno osuđena za diskriminaciju i uznemiravanje LGBTIQ osoba

Udruga Vigilare ponovno je diskriminirala, poticala na diskriminaciju i uznemiravala LGBTIQ osobe i njihove obitelji, presudio je Županijski sud u Zagrebu. Ovog puta Vigilare je to činio pokretanjem nove peticije naziva „Zaštitimo djecu od homo posvajanja“, pripadajućom web stranicom i objavama na portalu udruge Vigilare, priopćili su iz Duginih obitelji. Presuda, koja je u međuvremenu postala pravomoćna, rezultat je tužbe koju je krajem 2022. godine podnijela udruga Dugine obitelji, nastavno na presudu iz svibnja 2022. godine u kojoj je, podsjećamo, Vrhovni sud Republike Hrvatske potvrdio presudu kako je pokretanje peticije naziva „Stop homo-propagandi državne televizije. Zaustavimo fake-duge, zaštitimo djecu i obitelj!“ u travnju 2020. godine bilo poticanje na diskriminaciju i uznemiravanje LGBTIQ osoba i njihovih obitelji.

Presuda iz 2022. godine sadržavala je upute udruzi Vigilare kako mora u roku od osam dana ukloniti sav uznemiravajući sadržaj s web stranice na kojoj se nalazila peticija, zabranjuje im se daljnje objavljivanje i korištenje sadržaja koji na bilo koji način diskriminira LGBTIQ osobe, njihove obitelji i djecu, naknaditi troškove postupka udruzi Dugine obitelji, te moraju na svoj trošak također u roku od osam dana objaviti presudu u dnevnim novinama.

No, Vigilare nije učinio ništa od toga, čak štoviše – krajem 2022. godine pokrenuli su novu peticiju na posebnoj web stranici, te na svom web portalu i društvenim mrežama nastavili objavljivati uznemirujući i diskriminirajući sadržaj prema LGBTIQ osobama i njihovim obiteljima. Stoga je udruga Dugine obitelji, koja je podnijela i prvu tužbu 2020. godine, pokrenula novi postupak u kojem je sredinom ožujka donesena pravomoćna presuda kako Vigilare i dalje potiče na diskriminaciju.

Nova presuda Županijskog suda u Zagrebu nalaže kako Vigilare mora ukloniti sav diskriminirajući sadržaj sa svojih web stranica, zabranjuje im se daljnje diskriminiranje LGBTIQ osoba, njihovih obitelji i njihove djece, te dužni su objaviti presudu u dnevnim novinama. No kako Vigilare nije poštivao presudu Vrhovnog suda iz 2022. godine, i kako novi sporni sadržaj još uvijek nije uklonjen, udruga Dugine obitelji odlučila se na pokretanje kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, protiv udruge Vigilare i njezinog predsjednika zbog nepoštivanja suda.

- Svjedočimo sve učestalijim napadima na LGBTIQ osobe u javnom prostoru, u kojima se iznose laži i predrasude o našim životima i našim obiteljima. Objave poput onih koje vidimo da širi udruga Vigilare nažalost kap su u moru govora mržnje na društvenim mrežama, izjava punih znanstveno netočnih informacija o LGBTIQ osobama u javnom prostoru, širenja laži o LGBTIQ osobama za jeftine političke bodove, i sve to nažalost dovodi do situacija u kojima se događa fizičko nasilje, koje postaje sve češće i češće. Mnoge LGBTIQ obitelji u Hrvatskoj i dalje žive u strahu baš zbog ovakvih objava koje šire udruge poput Vigilare, i priličan broj njih nam se javio kako bi zatražio pravnu pomoć i psihološku podršku, te pitao što možemo učiniti kako bi zaustavili ovakvu diskriminaciju. Drago nam je vidjeti kako sudovi u Hrvatskoj prepoznaju uznemiravanje i diskriminaciju prema LGBTIQ osobama, no sada je očito kako neke skupine u društvu neće zaustaviti ni hrvatski zakonski okvir, ni presude sudova – komentirao je novu presudu predsjednik udruge Dugine obitelji, Daniel Martinović.

- Ponadali smo se da će prošlogodišnja presuda Vrhovnog suda i ovogodišnja Županijskog suda nekim osobama osvijestiti kako vrijednosti hrvatskog društva nisu uznemiravanje i diskriminacija, već uvažavanje i prihvaćanje, ali to očito nije tako. Stoga smo se odlučili na podnošenje kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, zbog neizvršavanja sudske odluke. Kazneni zakon po tom pitanju je jasan: službena ili odgovorna osoba koja ne izvrši pravomoćnu sudsku odluku koju je bila dužna izvršiti kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine. Kazneno djelo počinjeno zbog nečije seksualne orijentacije ili rodnog identiteta naš Kazneni zakon prepoznaje kao zločin iz mržnje, i to se uzima kao otegotna okolnost.

Vidjet ćemo hoće li biti pokrenuta istraga i na koji način protiv udruge Vigilare i njezinih predstavnika, ali u međuvremenu želimo poručiti jasno i glasno svim LGBTIQ osobama i njihovim obiteljima kako će se udruga Dugine obitelji i dalje zalagati za ravnopravnost obiteljskog života LGBTIQ osoba, suzbijanje diskriminacije, i pružanje pomoći i podrške osobama koje su žrtve ovakvih slučajeva koji pokušavaju umanjiti dostojanstvo i iskustva naših obitelji. – zaključio je Martinović.

