Udruga Merida slavi sedmi rođendan

Mjesec listopad, u kojem se obilježavaju Svjetski dan zaštite životinja i Dan crnih pasa, mjesec u kojem je osnovana udruga Merida. Ove subote, 7. listopada, proslavit će sedmi rođendan.

– Kažu da sedma godina uvijek bude prijelomna, bogme nas je prelomila pošteno. No, baš zato što je tako, što imamo preko 90 životinja na skrbi, što za njih dajemo srce i snagu svakog dana, baš zato što se nikada ne predajemo s velikim veseljem i ponosom najavljujemo 7. Meridin rođendanski tulum ljudi i životinja! Ima da nam krene sljedećih sedam, sretnih, veselijih s puno spašenih i još boljih, odgovornih udomljenja – ističu iz Meride u svojoj rođendanskoj pozivnici. Dodaju da je iza njih puno rada, glavobolja i tuge, ali i još i više spašenih, izliječenih i udomljenih sretnika. Bez svih koji su im pomagali toga ne bi bilo, red je da se sve obilježi u krugu familije, jer svi koji im pomažu upravo to i jesu.

Rođendanska proslava održat će se u Klubu Močvara na Trnjanskom nasipu bb, a počinje u 10 sati. Poželite li sudjelovati u Psećoj olimpijadi, koja se održava prvi put, u Močvaru morate stići do 12.30 jer tada olimpijada počinje. Do 11 sati trebate prijaviti svoju njušku ako želite da sudjeluje u izboru za najnjušku, a pobjednici će se zasladiti najfinijim vau tortama. Naravno, torte su Meride pripremile i za ljude.

Za simboličnu donaciju udruzi s rođendanske proslave možete ponijeti i lijepu uspomenu – fotografiju s vašim ljubimcem. Tu su i tombola s vrijednim nagradama, štand i Meridin buvljak na kojem će biti za svakog ponešto. Proslava rođendana trajat će do 17 sati.