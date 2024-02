Uče kriptovalute, kuhaju, rade robote i sapune, zato vole školu i svi su daroviti

Bili su prva osnovna škola u Hrvatskoj koja je integrirala djecu s Downovim sindromom u redovnu nastavu osiguravši im asistente, prva škola u Zagrebu koja je svojim učenicima opremila kuhinju za izvannastavnu aktivnost domaćinstvo, a danas su škola koja bespogovorno slijedi jasan moto – svojim učenicima moraju ponuditi dodanu vrijednost uz puko učenje činjenica i praćenje kurikuluma.

Zato u zagrebačkoj Osnovnoj školi Trnjanska redovito osmišljavaju programe i projekte, u ovoj školskoj godini dodatna su sredstva dobili za projekt “Daroviti Trnjani” koji provodi svih 25 učitelja zaposlenih u školi za svih 200 učenika. Projekt traje cijelu godinu i ima četiri modula: STEM modul, koji u školi provode s profesorima sa zagrebačkog FER-a, likovno-literarni modul, modul prirodoslovnih predmeta te zdravog domaćinstva.

Đaci sami biraju radionice

Na sve module prijavljuju se učenici prema vlastitom interesu, neovisno o tome koji su razred, a moduli su zapravo radionice u kojima djeca izvodeći pokuse, kuhajući, izrađujući robote od lego kockica i baveći se još mnogim drugim aktivnostima puno brže i efikasnije uče ono što ih zanima.

U školi odavno svi znaju da je veljača mjesec darovitosti kada na izbor dobiju još dodatnih radionica koje osmišljavaju sami profesori – od radionica kriptovaluta, izrade sapuna, kemijskih pokusa, escape rooma, recikliranja, crtanja, šivanja... A nema učenika u školi koji se nije prijavio na neku od radionica.

Tako su Tonka, Elena, Tara, Vida Maria, Vida i Tom učenici 2. a razreda sudjelovali u radionicama šivanja i radionicama izrade sapuna, a nisu preskočili ni kuhinju – jučer su s učiteljicom Luci Plenković Omerso pripremali lazanje s tikvicama.

– Izabrao sam radionicu sapuna jer volim izrađivati stvari. Najbolje bi bilo kada bi radionice trajale svaki dan i kada bi i nastava bila od radionica koje se mogu birati – kazao je osmogodišnji Tom. Radionice u školi, kao ni mjesec darovitosti, ne propušta ni osmogodišnji Adrijan, koji se na STEM radionici uz profesora s FER-a Tomislava Jagušta i legiće na vrlo jednostavan način uči algoritamskom i računalnom razmišljanju, sjedeći u klupi s 10-godišnjim Matejem, koji ovu radionicu nije želio propustiti nizašto.

– Oduvijek volim robote i robotiku i već sam naučio programirati. Ne znam hoću li se time baviti jer me zanimaju i automobili, ali ovo mi se jako sviđa – kaže Matej. Kemija zanima 13-godišnju Noemi, koja se uključila u STEM radionicu jer obuhvaća ne samo kemiju nego i tehnički, fiziku, informatiku, biologiju, pa se ne mora brinuti o preklapanju satnice radionice, nego sve ima na jednom mjestu.

– Zanimaju me miješanje kemikalija i pokusi, računanje već manje, ali ni to nije problem. Meni ovakve radionice pomažu da lakše i brže učim i zato su mi odlične – kazala je Noemi. No svega toga ne bi bilo da nema upornosti i nevjerojatnog angažmana učitelja i ravnateljice Nade Šimić, koji dodatnim prijavama na projekte zapravo svoju školu ističe u moru drugih obrazovnih ustanova, ne čekajući pritom isključivo novac osnivača.

Igraju se zdravlja

– Želimo učenicima primjerima pokazati da je rad na osobnom razvoju izuzetno bitan, a činjenica da smo mala škola omogućuje nam da se uspijemo organizirati i biti podrška jedni drugima. Osmišljavamo radionice i nemamo problem s nezainteresiranošću učenika, dapače ovakve radionice omogućuju učenicima da upoznaju i ostale učenike iz viših razreda s jednakim interesima. Na ovakav način dajemo sve od sebe da obogatimo obrazovni sustav – kazala je ravnateljica ove zagrebačke škole koja je ujedno i škola domaćin za brojna natjecanja od povijesti, Lidrana do likovnih natjecanja.

Kako ističe, mali broj učenika u školi omogućuje im da svojim učenicima koji iskažu interes za određene predmete omoguće dodatne sadržaje i ponude im drukčiji pristup u područjima njihova interesa i tako daju dodatan doprinos u radu s darovitom djecom.

– Polazimo od ideje da je svako dijete darovito, a različitim radionicama dajemo im mogućnost da se izraze i usmjere svoje interese – zaključuje Šimić. Da je interes djece nevjerojatan, svjedoči i učiteljica Luci Plenković Omerso, koja u školi provodi tri projekta – “Petica – igrom do zdravlja”, “Sve počinje sa zdravljem” i “Prevencija pretilosti”.

– Odaziv djece je jako velik. Svi mogu sudjelovati u svim radionicama i tako se povezuju i mlađe i starije generacije – kaže učiteljica Plenković Omerso. Nakon što završi mjesec darovitosti, već u veljači ova se škola priprema za provedbu nacionalnih ispita. Lani su, potvrđuje to ravnateljica, bili i više nego zadovoljni rezultatima u gotovo svim predmetima. Njihovi su učenici bili iznadprosječni.

– Lani su naši učenici bili zadovoljni rezultatima ostvarenim na nacionalnim ispitima. Ono što im je najviše značilo jest ta povratna informacija o njihovu znanju. Nakon toga su uspoređivali rezultate s ocjenama, tako da su to dobro prihvatili – kaže ravnateljica Osnovne škole Trnjanska poručujući da su spremni za novi krug ispita.

