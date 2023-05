Ubojica (21) iz Mladenovaca priznao krivnju za masakr: Htio je preplašiti stanovnike

intervju Dimitrij Rupel

'Slovenci i Hrvati su imali sreću u usporedbi s Ukrajincima i državama koje su nastale raspadom SSSR-a'

"Oni koji ovih dana pišu razna pisma o tome da Putin i ukrajinski predsjednik Zelenski moraju sjesti za zeleni stol snažno me podsjećaju na britanskog premijera Nevillea Chamberlaina, koji je 1938. mislio da će sporazumom u Münchenu zaustaviti Hitlera. To ne ide tako. Ovo je previše ozbiljna stvar. Ako se smatra ozbiljnom, Europska unija mora do kraja zastupati ideju da Ukrajina ima pravo postati članica Europske unije", govori slovenski sociolog, političar i intelektualac Dimitrij Rupel