U utorak kreće Premium! Boban, Tedeschi, Mrčela i Dalić otkrivaju zašto će se pretplatiti

New York Times nedavno je premašio brojku od 7 milijuna digitalnih pretplatnika i tako došao do točke da je broj digitalnih pretplatnika veći od pretplata na tiskano izdanje. Još prije godinu dana imali su dvostruko manje pretplatnika nego sada. S druge strane u Europi, točnije u Njemačkoj, Bild je skupio više od pola milijuna digitalnih pretplatnika. Za hrvatske medijske izdavače te su brojke pokazatelj da je sazrijelo vrijeme aktivacije digitalnih pretplata. Globalna pandemija potpuno je promijenila životne, ali i navike kupovanja, a nekoliko istraživanja, među njima i Masterindex, pokazalo je da više od 90 posto Hrvata kupuje proizvode, usluge i digitalni sadržaj preko interneta. Zatvaranje ugostiteljskih objekata i ograničeno kretanje jako je utjecalo i na navike čitanja vijesti, novina, magazina….

Foto: Josip Regovic/PIXSELL Glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić Zbog tih promjena i mi u medijima počeli smo drugačije razmišljati o plasiranju proizvoda, a to je prije svega kvalitetan sadržaj. Model digitalnih pretplata Večernji list uveo je još 2011. godine, no tada tržište nije bilo posve spremno iako rezultati nisu bili nimalo loši, a vjerni čitatelji su prihvatili takav model poštujući rad naših novinara i kvalitetu sadržaja koje stoji iza najdugovječnijeg medijskog brenda u Hrvatskoj – objašnjava glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić najavljujući novi model početka naplate premium sadržaja od utorka, 8. lipnja. Za one koji traže više, slogan je pod kojim Večernji list ulazi u ovaj projekt. A to znači da čitatelji neće biti zakinuti za ono na što su se navikli čitati besplatno već upravo suprotno, na Premium platformi dobit će još više tekstova, dubinske analize ekonomskih i društvenih trendova, ekskluzivne priče ili intervjue…

Promjene u konzumaciji medijskog sadržaju, pitanje obezvrjeđuje li kvalitetan sadržaj sam sebe činjenicom da je besplatno i neograničeno dostupan na internetu, podržavaju i mnogi poznati Hrvati iz javnog i poslovnog života.

Redovan sam konzument medijskih sadržaja, pratim lokalne i svjetske časopise i svaki dan započinjem uz dnevne novine. Iako mi i dalje posebno zadovoljstvo pričinjava prelistavanje papirnatih izdanja, svjestan sam trendova koji nezaustavljivo vode razvoj u smjeru digitalizacije. Ne čudi da upravo Večernji list kao inovator i aktivni sudionik društvenih kretanja pokreće Premium platformu koja nudi najbolje od oba svijeta – analognog i digitalnog, s naglaskom na ono što je u novinarstvu uvijek najvažnije – sadržaj. Svakako ću se pretplatiti na VL Premium, govori Emil Tedeschi, predsjednik uprave Atlantic Grupe. Njegov primjer slijede i drugi ugledni Hrvati među kojima je i Zlatko Dalić. Objašnjava kako će se na VL Premium pretplatiti zbog relevantnosti, autora, ali i zbog toga što sportu daju adekvatnu pažnju.

Večernjak je oduvijek bio više od klasičnog medija - on je promotor izvrsnosti jer je svjestan važnosti za društvo, govori hrvatski nogometni izbornik. S njim se slaže još jedna veličina Zvonimir Boban koji je vjerni čitatelj Večernjeg lista, a planira tu svoju naviku proširiti i na Premium sadržaj.

Zbog brzine, pouzdanosti, relevantnosti, kvalitetnih autora, a i zbog toga što mi je to , kad nisam u Hrvatskoj, najjednostavnija veza s domovinom, pretplatit ću se na VL Premium. Večernjak je za mene uvijek Večernjak, sa smiješkom zaključuje jedna od najvećih zvijezda hrvatskog, ali i svjetskog sporta. Među promotorima ovakvog modela je i Dajana Mrčela, jedna od najuspješnijih žena domaćeg businessa, predsjednica uprave Saponije i članica uprave Kandita.

Objektivnost i kvaliteta u objavljivanju društvenih i političkih događaja posebno nam je bitna. U tom smislu Večernji list stalno podiže ljestvicu, a digitalna komunikacija postaje jedan od najbitnijih kanala informiranja. Pozdravljam pokretanje nove platforme – VL Premium koja će pružiti još više kvalitetnih informacija, analiza i drugih sadržaja. Saponia je kompanija koja prati najnovija gospodarska i politička kretanja u Hrvatskoj i svijetu i važno nam je da u svakom trenutku imamo pouzdan izvor informacija prezentiranu prema najvišim novinarskim standardima, zaključuje Dajana Mrčela.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Glavni urednik portala Večernjeg lista Proteklih mjeseci u redakciji Večernjeg lista intenzivno se radilo na pripremi ovog projekta. Više od stotinu novinara, snimatelja, fotoreportera, grafičara aktivno je uključeno u stvaranje sadržaja koji će sigurno promijeniti način na koji se mediji čitaju. Jedan od kreatora cijele priče je i glavni urednik portala Večernjeg lista Dario Markas koji je uvjeren da je hrvatsko tržište itekako zrelo za novi iskorak u kvaliteti novinskog sadržaja.

- Proteklih godinu i pol tijekom kojih smo svi bili suočeni s pandemijom i potresima naučilo nas je kako se u sekundi može sve promijeniti, a da bi uspješno doskočili svim preprekama potrebno je biti dobro informiran i znati pozadinu događaja. Premium sadržaj je neraskidivo vezan uz brand Večernjeg lista, a sada širimo paletu tog sadržaja pa ćemo čitateljima nuditi i ekskluzivne dokumentarce kao i video razgovore sa ključnim osobama hrvatskog javnog života – zaključuje Markas. Sam model pretplate na Premium sadržaj vrlo je jednostavan i cjenovno prihvatljiv.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Anamaria Todorić - direktorica digitalnog poslovanja u Večernjem listu - Čitateljima ćemo ponuditi nekoliko različitih modela – pretplate na samo jedan dan, mjesec ili godinu dana. Sam koncept aktivacije je u skladu s tehničkim standardima kakve imaju Business Insider ili New York Times te je prilično jednostavan, pojašnjava direktorica digitalnog poslovanja Večernjeg lista Anamaria Todorić. Smatra da kvaliteta ima svoju cijenu, ali i da je Večernjakova misija educirati publiku kako novinarski ili istraživački rad ne mogu i ne smiju biti besplatni, kao što to čine i najugledniji svjetski mediji. Među promotorima ovakvog poslovnog modela je i Davor Bruketa koji vrlo jasno poentirajući cilj ovakvog modela.

- Pravodobno dolaženje do istinitih informacija iziskuje težak rad i ja ga želim platiti. U poplavi lažnih vijesti vraćamo se provjerenim medijskim brendovima. Općenito želim plaćati informacije jer ako ih nisam platio ja, to je učinio netko drugi. A tko je taj drugi i kako je utjecao na sadržaj, nije jasno kad su izvori nepoznati i dolaze do nas putem brojnih kanala iz cijelog svijeta, zaključuje kreativni direktor i suvlasnik jedne od najpoznatijih domaćih agencija Bruketa&Žinić.