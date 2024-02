VIDEO Pogledajte što su napravili od Umaga: 'Nastaju istarske favele, a u svemu prednjače Slovenci'

Grad Umag proteklih je dana na svojim službvenim stranicama objavio članak u kojem pišu kako je Istra postala europski raj za bespravne graditelje i uzurpatore. Bespravna gradnja, uzurpacija šumskog i poljoprivrednog zemljišta te pomorskog dobra je 'karcinom' koji dnevno izjeda našu županiju do te mjere da danas ugrožava normalnu kvalitetu života građana, piše grad Umag na svojim stranicama. Pišu kako zbog iznimno velikog profita dobro organiziranih pojedinaca, poljoprivredno i šumsko zemljište se pretvara u 'vikend parcele' koje realno vrijede 2-3 €/m2, a prodaju se po 30-50 €/m2. Posljedica toga jest da po Istri i dalje nastaju nelegalna naselja, 'istarske favele', s tisućama stanovnika.

Kažu kako im se tiha okupacija Istre događa pred očima uz očitu nezainteresiranost politike i neefikasnost nadležnih inspekcija koje bi morale štititi prostor i zaustaviti bespravnu gradnju i uzurpaciju.

- Da apsurd bude veći, ta bespravna, nelegalna okupacija je djelo većinom stranih državljana, gdje prednjače državljani Slovenije, uz pomoć i asistenciju „domaćih domoljuba“. Takva drskost i agresivnost stranih državljana u brutalnom uništavanju Istre nije zabilježena ni u ratnoj povijesti Istre, niti je u drugim dijelovima Hrvatske tako izražena. Ruganje je to prema svima nama u Istri koji tražimo poštivanje zakona te civilizirano ponašanje stranih državljana, koji zakone u svojim matičnim državama poštuju, dok se prema nama u Istri odnose kao 'konkvistadori' te ismijavaju zakone Republike Hrvatske - piše grad Umag.

- Na području Grada Umaga imamo oko 8 kilometara obale koja apsolutno nije dostupna građanima niti turistima, ona je devastirana, okupirana i jedini način je da se to riješi bio vapaj prema onima koji to mogu riješiti. Ovo naše priopćenje je jedno od vapaja. Koje su institucije zakazale? Ako se radi o građevini, tada je građevinska inspekcija, ako se radi o zaštiti okoliša tada je nadležna inspekcija određenog ministarstva, tu je i pomorska inspekcija, a i rudarska inspekcija u određenim dijelovima jer se radi o pomorskom dobru koje je bogatstvo građana Republike Hrvatske - rekao je za HRT Vili Bassanese, gradonačelnik Umaga.

Pitanje koje se postavlja je tko je uopće privatizirao, betonirao i okupirao taj dio obale?

- Prije svega su to napravili vlasnici kuća prvi red do mora koji su na jedan fizički način zabranili ili onemogućili bolje rečeno pristup do samog mora. Kuće su većinom legalne, ali ima i nelegalnih građevina - kaže gradonačelnik, te dodaje da je većinom riječ o stranim državljanima, Slovencima.

