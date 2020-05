Stižu podaci iz županija. Stožer sazvao press konferenciju

Prema posljednjim službenim podacima Nacionalnog stožera civilne zaštite u Hrvatskoj je dosad ukupno 2237 osoba zaraženo koronavirusom. Jučer su zabilježena tri nova slučaja u posljednja 24 sata. Preminulo je ukupno 27 osoba, a 1978 osoba se oporavilo. Epidemiološka situacija je trenutno pod kontrolom pa se mjere iz dana u dan sve više relaksiraju.

9:16 - U 14 sati održat će se konferencija za medije Stožera civilne zaštite RH.

9:14 - Punih dvadeset dana zaredom, na području Virovitičko-podravske županije, nema novooboljelih od COVID 19 javili su iz Stožera civilne zaštite Virovitičko-podravske županije. U posljednja 24 sata, 17 osoba je testirana na korona virus. Njihovi nalazi bili su negativni.

9:00 - Unutar 24 sata u Istarskoj županiji ispitano je 55 uzoraka brisa te su svi negativni na koronavirus (COVID - 19).

7:40 Hrvatski zavod za javno zdravstvo počeo je provoditi serološka testiranja koja bi trebala pokazati koliko je hrvatskih građana bilo u kontaktu s koronavirusom, a među dosadašnjih 100 obrađenih uzoraka dva su pozitivna. Uz pomoć 1100 tzv. testova ELISA - provjerit će se koliko je ljudi imalo antitijela, tj. koliko ih je bilo u kontaktu s koronavirusom, a da to nije ni znalo, ekskluzivno je doznao HRT.

Po riječima ravnatelja HZJZ-a Krunoslava Capaka, za sada je obrađeno prvih sto uzoraka i to iz područja bliže okolice Zagreba. "Mi smo se nadali da ćemo danas imati 200 završenih, međutim, imali smo malo tehničkih poteškoća, pa smo završili do sada 100. Od 100 imamo dva pozitivna", kazao je Capak. Obrađuju se uzorci pacijenata iz cijele Hrvatske, a ako se u tim uzorcima pronađu protutijela, to je znak da je ta osoba ranije bila u kontaktu s koronavirusom.