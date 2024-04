U subotu - svi na Klek slaviti stoljeće i pol planinarstva u našoj zemlji

Klek će ove subote vrvjeti žamorom, smijehom, pjesmom. Odasvud će odzvanjati zvuk koraka u gojzericama i udarci planinarskim štapovima. Sve uokolo bit će ispunjeno ljepotom i mirisima prirode u proljeće, a oni kojima su planine dio njih samih na onaj neki neobjašnjivi način stvorit će ispunjavajuću i slavljeničku atmosferu zajedništva. I tako će sigurno biti jer ove će se subote, u organizaciji i na poziv Hrvatskog planinarskog saveza (HPS) te Hrvatskog planinarskog društva Klek iz Ogulina, mnoštvo planinara i planinarki iz cijele naše zemlje okupiti na Kleku kako bi se proslavila velika, 150. obljetnica organiziranog planinarstva u Hrvatskoj. Zašto se svaka takva obljetnica uvijek slavi usponom baš na Klek, planinarima je itekako dobro poznato, no vrijedno je podsjetiti, a neke možda i naučiti, da je taj naš divni, gordi Klek - kolijevka hrvatskog planinarstva. S njega je sve krenulo. Prije 150 godina.

Susret trojice vizionara 1874.

Naime, 1874., nakon uspona na Klek, sveučilišni profesor iz Graza, dr. Johannes Frischauf, sastao se u ogulinskoj kavani (ispred tadašnje županjske zgrade) s Budom Budisavljevićem i Vladimirom Mažuranićem (unukom bana Ivana Mažuranića), predloživši im da se u Hrvatskoj osnuje planinarska organizacija. I upravo je taj povijesni susret u Ogulinu bio začetak ideje i neposredni poticaj da je nedugo potom u Zagrebu osnovano Hrvatsko planinsko društvo (HPD), čime su Hrvati postali deveti narod svijeta i prvi u ovom dijelu Europe sa svojom planinarskom organizacijom. Znači, Klek je kolijevka hrvatskog planinarstva, ali i alpinizma.

Stoga Hrvatski planinarski savez, kao i uvijek do sada, poziva sve planinare i planinarke, kao i one koji će to možda tek postati, a zašto ne baš ove slavljeničke subote, da se prigodnim usponom na Klek svi zajedno prisjetimo tog davnog ogulinskog susreta trojice entuzijasta i vizionara te proslavimo ovu tako važnu obljetnicu na koju možemo biti i više nego ponosni.

- Subotnji uspon na Klek jedna je od središnjih akcija obilježavanja 150. obljetnice organiziranog planinarstva u Hrvatskoj, čime Hrvatski planinarski savez predstavlja planinarskoj i široj javnosti bogatu tradiciju i postignuća hrvatskog planinarstva. U dugoj povijesti hrvatskog planinarstva osobito su značajne brojne alpinističke ekspedicije u sva svjetska velegorja, uključujući i uspješne ekspedicije na najviše vrhove svijeta, kao i postignuća speleologa koji istražuju bogat podzemni svijet Dinarskoga gorja. Hrvatski alpinisti izveli su 19 ekspedicijskih uspona na vrhove više od 8000 metara, među kojima i uspješne uspone na najviši vrh svijeta Mount Everest (8848 m), a također su ispenjali sve najviše vrhove i najzahtjevnije stijene na svim kontinentima. Speleološka djelatnost ima dugu tradiciju i brojna svjetski zapažena postignuća koja predstavljaju temelj za mnoga značajna znanstvena i primijenjena istraživanja. Godine 1950. upravo u Hrvatskom planinarskom savezu osnovana je Hrvatska gorska služba spašavanja, koja se snažno razvila i postala prepoznatljiva javna služba za spašavanje na svim neurbanim terenima gdje se mogu primijeniti spašavateljska znanja, vještine i oprema. Tijekom Domovinskog rata hrvatski planinari aktivno su se uključili u obranu domovine, a u Hrvatskom planinarskom savezu je od najspremnijih alpinista, speleologa i gorskih spašavatelja formirana specijalna postrojba Glavnog stožera HV-a (Planinska satnija Velebit). Hrvatski planinari aktivno se skrbe o više od 6500 kilometara planinarskih putova i 160 planinarskih domova, kuća i skloništa. Dodatni sadržaj za planinarenje pružaju planinarske obilaznice, među kojima je najpopularnija Hrvatska planinarska obilaznica sa 158 kontrolnih točaka i šest stupnjeva priznanja. Po programima HPS-a svake se godine provede više od stotinu raznovrsnih planinarskih škola - podsjećaju u Hrvatskom planinarskom savezu koliko je bogata i vrijedna naša planinarska baština te što je sve u proteklih 150 godina iz nje izniklo na dobrobit svih nas.

Planinare čekaju i domaći kolači, koncert i lijepo, sunčano vrijeme

A onda HPS precizno navodi i program subotnjeg slavljeničkog uspona i okupljanja na Kleku.

- Uspon započinje između 8 i 10 sati u selu Bjelskom, odakle se za 50 minuta uspona stiže do planinarskog doma Klek. Prigodni program kod planinarskog doma započinje u 11 sati, a osim kratkih govora sadržavat će atraktivnu pokaznu vježbu HGSS-a. Kod planinarskog doma svi zainteresirani sudionici dobit će razglednicu Kleka i prigodni pečat. Uspon na vrh Kleka bit će organiziran uz vodstvo planinarskih vodiča HPS-a i osiguranje članova HGSS-a. Nakon uspona za sve sudionike priređuju se besplatan ručak i planinarsko druženje u Bjelskom ispod Kleka. Na dan uspona od 8 do 19 sati bit će također omogućeni i besplatan ulaz te razgled Alpinističke zbirke u Zavičajnom muzeju u Ogulinu - stoji u pozivu HPS-a uz napomenu da se na Kleku preksutra očekuje velik broj planinara iz svih krajeva Hrvatske.

A kako javlja ogulinski OGportal, Udruga žena Ogulin na društvenim je mrežama pozvala svoje sugrađane i sugrađanke da se pridruže slavljeničkom obilježavanju 150. obljetnice organiziranog planinarstva u Hrvatskoj, i to tako da kao pravi domaćini pripreme i u svom kraju, u Bjelskom, planinarske goste dočekaju - domaćim kolačima: ogulinskim masnicama, pitama, štrudlama, buhtlama, slanim i slatkim kiflicama i suhim keksima. A članovi Ski kluba Ogulin sve će sudionike dočekati i raznim napitcima.

Dodajmo svemu ovome još nešto. I vrijeme će biti na strani planinara i planinarki i ove njihove velebne proslave. Prognoza za subotu najavljuje suho i sunčano vrijeme, uz dnevnu temperaturu koja će na Kleku dosegnuti ugodnih 19 Celzijevih stupnjeva.

Znači, u subotu se treba opremiti čvršćom obućom (gojzericama ili tenisicama), planinarskim štapovima (može i onima običnima, drvenima), slojevitom odjećom, kojom bočicom vode, nečim sitnim za prigristi ako ustreba tijekom uspona (jer ono glavno pripremit će domaćini), kremom sa zaštitnim faktorom i onim najvažnijim - vedrim, poletnim duhom i dobrim raspoloženjem. Na kraju, navodimo precizan HPS-ov subotnji program.

PROGRAM USPONA NA KLEK 13. travnja 2024.

8 – 10 h - prijava sudionika, polazak iz Bjelskog na Klek

10 – 11 h - okupljanje kod planinarskog doma na Kleku

11 h - prigodne riječi predsjednika Hrvatskog planinarskog saveza, domaćina i pokrovitelja proslave kod planinarskog doma Klek

11.30 h - pokazna vježba HGSS-a

12 – 14 h - uspon planinara na vrh Kleka

13 – 16 h - povratak s Kleka prema Bjelskom, besplatan planinarski ručak u Bjelskom

14 - 16 h - koncert grupe Speen na Bjelskom

Tijekom cijelog dana: slobodan ulaz u Alpinističku zbirku Zavičajnog muzeja u Ogulinu

