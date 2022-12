U strahu od progona Bagarić poništio 13 natječaja za posao, odluka o istražnom zatvoru 28. prosinca

Vlado Bagarić (61), umirovljeni vojni pilot i bivši zapovjednik ratnog zrakoplovstva, kojeg je Vlada Andreja Plenkovića imenovala za direktora Hrvatske kontrole zračne plovidbe, našao se na meti Općinskog državnog odvjetništva Velika Gorica, koje protiv njega provodi istraživanje i traži određivanje istražnog zatvora, o čemu će se na Županijskom sudu u Velikoj Gorici odlučivati na ročištu 28. prosinca. Informacija je potvrđena iz tužiteljstva, koje je ne navodeći Bagarićev identitet navelo da ga se sumnjiči za dva nezakonita zapošljavanja.

A Hrvatska kontrola zračne plovidbe danas poslije podne poništila je 13 natječaja za posao. Tražilo se tridesetak novih zaposlenika, među ostalima kontrolori zračnog prometa, inženjeri, administratori, tehničari za nadzor i održavanje različitih sustava, a i pomoćni radnik u kuhinji.

Namješteni poslovi i uvjeti?

O tome tko je Bagarić i što je radio, u seriji istraživačkih tekstova za Večernji list prošle godine je pisao novinar Josip Bohutinski. Sumnja se da je Bagarić u HKZP-u zaposlio nekoliko poznanika, ali i svg kuma. Bagarićevi zaposlenici i članovi sindikata svojedobno su javno istupili tvrdeći da ih Bagarić zlostavlja te da im neosnovano prijeti otkazima. Primjerice, otkako je Vlado Bagarić postao direktor HKZP-a 2018., u toj državnoj tvrtki zaposlene su brojne osobe koje se povezuju s njime, bilo da je riječ o kumstvima ili prijateljskim odnosima.

Pritom su svojevremeno za Večernji list dobro upućeni u zbivanja u Kontroli leta tvrdili da su za neke od tih osoba bliskih Bagariću izmišljena radna mjesta, neki nisu imali potrebne uvjete za zapošljavanje na određena radna mjesta, a za neke su na javnim natječajima bili propisani uvjeti koje samo oni mogu zadovoljiti. Bagarićev kum, otkrio je još prošle godine Večernji list, jedan je od primjera tih spornih zapošljavanja. On je, prema izvorima Večernjeg lista iz HKZP-a, zaposlen na radno mjesto izvršnog direktora samostalnih vojnih poslova s plaćom od 63.000 kuna bruto. Imao je i pravo na službeni automobil 24 sata dnevno.

Bagarićev kum je iz vojno-obavještajne službe otišao u mirovinu koju je zamrznuo na pola i onda je došao raditi u HKZP. Uvjet na natječaju bio je da osoba ima iskustvo u VSOA-i iako nitko u Kontroli leta ne zna kakve to veze ima s poslovanjem te tvrtke. Inače Bagarić prima plaću od 31.614 kuna, a isplaćeni su mu i bonusi za 2018. u iznosu od 134.296 kuna te 166.966 kuna neto za 2019. Usto je kao direktor iskoristio i prava radnika iz Kolektivnog ugovora na isplatu tzv. uspješnice pa je po toj osnovi za 2018. primio još 8200 kuna, a u 2019. godini 5900 kuna neto. Osim toga, isplaćeno mu je po 5000 kuna za 2018. i 2019. za topli obrok! Podsjetimo i da je protupravnim aneksom ugovora 2019. sam sebi povećao plaću za 30 posto, što je u koliziji s Vladinom Odlukom o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava.

Bagarić tijekom dana nije odgovarao na naše upite. Međutim, ovo je vrlo je neobična pravna situacija za Bagarića jer tužiteljstvo u Velikoj Gorici traži da mu se odredi istražni zatvor, sud će o zahtjevu odlučivati tek 28. prosinca!? Nije to baš uobičajeno, pogotovo jer se istražni zatvor traži zbog mogućeg utjecaja na svjedoke koji su prema priopćenju tužiteljstva zaposlenici tvrtke, te zbog opasnosti od ponavljanja djela jer su novi natječaji za zapošljavanje u tijeku.

Iz tužiteljstva su nakon upita novinara priopćili da je ODO Velika Gorica "12. prosinca nakon provedenih izvida otvorilo istraživanje protiv 61-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog počinjenja dva kaznena djela zloporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavak 1. Kaznenog zakona. Sutkinji istrage 19. prosinca 2022. podnesen je prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. Državno odvjetništvo raspolaže informacijom da će sud odlučivati o tom prijedlogu krajem prosinca 2022.".

Nema mjere opreza

Istražno ročište je zakazano za 28. prosinca, a s velikogoričkog suda objašnjavaju da Bagarić nije uhićen, nema mjere opreza te da boravi na kućnoj adresi. Kažu i da nije riječ o crvenom, odnosno hitnom spisu, da su djela za koja se sumnjiči počinjena jedno od 2017. do 2018., a drugo od 2019. do 2020., da spis ima 1000 stranica te da je zakazivanje ročišta za pritvor s vremenskim odmakom nije neuobičajeno u situacijama kada osumnjičenik nije uhićen te prepraćen na sud pa se odluka o istražnom zatvoru mora donijeti u roku od 48 sati. Možda takvih primjera uistinu ima, no nelogično je da se s odlukom o istražnom zatvoru čeka ako tužiteljstvo smatra da postoje razlozi za njega? Uostalom, oni ga traže zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela, a ti razlozi valjda postoje od trenutka kada je zahtjev sudu podnesen pa dok sud o njemu odluči?