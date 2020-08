OBJAVILA VLADA

U Sloveniji danas 15 novozaraženih koronavirusom

U proteklom je tjednu bilo tridesetak novooboljelih dnevno, pa je riječ o velikom dnevnom padu potvrđenih zaraza, no to je uobičajeno u danima vikenda, kad je broj testiranja dva do tri puta manji od onoga u radnim danima.