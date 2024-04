U razvoj poslovanja dm ulaže 12 milijuna eura

Najpoželjniji hrvatski poslodavac dm lanjsku je poslovnu godinu završio s prometom od 441,7 milijuna eura, gotovo 25% većim nego godinu ranije, s više od 2000 zaposlenih i prosječnom plaćom prodavača od oko 1700 eura te sa 178 prodavaonica. Već po ostvarenom rastu prometa koji je bio dvostruko veći od inflacije jasno je da se dobavljačke cijene nisu u potpunosti prenijele na kupce, no ostvarene marže bile su dovoljne da cijene i dalje ostanu atraktivne u skladu s dm-ovom krilaticom “Tu sam čovjek, tu kupujem”, kao i za daljnji rast plaća, humanitarne i društveno odgovorne akcije kojih u ovom drogerijskom lancu svake godine napretek. Razgovaramo s Gordanom Picek, voditeljicom resora nabave i marketinga dm-a za regiju Adria te voditeljicom prodajne regije u Hrvatskoj.

Lanjski rezultati bili su odlični. Kakvi su planovi za tekuću poslovnu godinu?

Posebno smo ponosni što nam je još veći broj kupaca ukazao povjerenje u godini obilježenoj brojnim promjenama, a prije svega uvođenjem nove službene valute. Dnevno je naše prodavaonice posjetilo više od 96.000 kupaca, što je 10.000 više nego u prethodnoj poslovnoj godini. Tijekom ove uložit ćemo više od 12 milijuna eura u razvoj prodajne mreže, asortimana te u digitalizaciju poslovanja. Kao i svake godine nastavit ćemo ulagati u zajednicu donacijama i provedbom naših društveno odgovornih kampanja.

Na što se dm fokusirao ove godine kada je u pitanju društveno odgovorno poslovanje?

Jedan od glavnih fokusa doprinos je dobrobiti i zdravlju sugrađana. Ove godine snažnije smo se fokusirali na menstrualno zdravlje žena, s glavnim ciljem poticanja promjene u percepciji menstruacije koja je znak sazrijevanja i odrastanja, a ne razlog za sram i brigu o novcu. Zato smo u veljači ove godine trajno snizili cijene svih uložaka, tampona i menstrualnih gaćica vlastite marke Jessa za najmanje 13%, odnosno za stopu PDV-a, kako bi osnovne higijenske potrepštine svim ženama bile još pristupačnije. Na to su nas potaknuli i rezultati istraživanja udruge Pariter koje je pokazalo da je više od trećine žena primorano kupovati manje kvalitetne menstrualne potrepštine zbog njihove cijene.

Koliko ćete uložiti u sniženje cijena?

Procjena je da će ukupno ulaganje u cijene Jessa proizvoda premašiti 230.000 eura.

Uskoro završava natječaj {ZAJEDNO} za bolje sutra, što ste s njime htjeli postići?

Tijekom prošlogodišnjih aktivnosti koje su bile usmjerene na zdravlje i dobrobit žena uvidjeli smo da postoje teme koje su ključne za žensko zdravlje, a o kojima se još uvijek govori sa zadrškom. Ove godine usmjerili smo se na unapređenje menstrualnog zdravlja i na poticanje otvorenog razgovora o menstruaciji. Natječaj {ZAJEDNO} za bolje sutra igra važnu ulogu u ostvarenju tog cilja jer ćemo odabrati i podržati projekte koji će podići razinu znanja o menstrualnom zdravlju te doprinijeti promjeni percepcije menstruacije u javnosti.

Tko se sve može prijaviti?

Natječaj smo otvorili povodom Dana žena, kada smo pozvali udruge, ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave, neprofitne pravne osobe i hrvatske proizvođače da prijave svoje projekte. Do sada smo zaprimili 40 prijava projekata iz svih krajeva Hrvatske – od Vukovara, preko Rijeke i Cresa, pa do Splita. Najvažniji kriteriji koje će povjerenstvo dm-a promatrati bit će procjena utjecaja projekta i njegova dugoročna održivost. Prijave su otvorene do 15. travnja u 23.59, i to putem online platforme jednizadrugezajedno.hr.

I lani vam je u fokusu bilo žensko zdravlje.

Tijekom prošle godine omogućili smo realizaciju devet projekata koji su doprinijeli dobrobiti i zdravlju žena diljem Hrvatske. Tako smo, primjerice, osigurali nabavu endovaskularnog ultrazvuka za Kliničku bolnicu Merkur te medicinske opreme za Centar za majku i dijete Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije, dok smo Institutu Ruđer Bošković omogućili provedbu istraživanja s ciljem unapređenja liječenja raka jajnika. Dodatan prostor za raspravu i edukaciju o ženskom zdravlju osigurali smo serijom podcasta i na prvoj dm-ovoj ženskoj konferenciji.

Odnosi li se to i na vaše zaposlenike?

Naravno, djelatnici i djelatnice početna su točka svega što radimo te je jedan od glavnih poticaja za naš fokus na žensko zdravlje činjenica da u dm-u radi više od 1700 žena, što je 84% svih zaposlenih. Brojne aktivnosti s ciljem unapređenja zdravlja djelatnika provodimo u sklopu inicijative “dm... jer tu živim zdravo”. Uz praktične savjete, edukacije i radionice koji su usmjereni na razvoj zdravih navika, djelatnicima osiguravamo dodatno zdravstveno osiguranje, psihološko savjetovanje, kao i besplatno voće. Ove smo godine po prvi put na razini dm grupe organizirali međunarodnu inicijativu Tjedni zdravlja u kojoj je u Hrvatskoj sudjelovalo više od tisuću djelatnica i djelatnika.

Poznati ste po visokim plaćama, stimulacijama, edukacijama... Ulažete li i ove godine u rast plaća?

Naravno. Vjerujemo da je put do zadovoljnih djelatnika poslodavac koji pokazuje iskrenu brigu, ali i svijest o doprinosu koji daju tvrtki. Od siječnja ove godine povećali smo bruto plaće svih djelatnika za 9% te povisili naknadu za svako novorođeno ili posvojeno dijete djelatnika na 1400 eura. Također, u subvencioniranje prehrane za djelatnike u prodavaonicama ove godine ćemo uložiti do 1200 eura po djelatniku.

Kako se dm-ov fokus na zdravlje reflektira na kupce?

Sve što radimo temeljimo na vrijednostima koje u središte stavljaju čovjeka. dm je prva drogerija u Hrvatskoj koja kupcima nudi bezreceptne medicinske proizvode (OTC). U prošloj smo poslovnoj godini otvorili 11 novih kutaka te smo godinu završili s ukupno 54 prodavaonice koje imaju OTC kutke u kojima kupci uvijek mogu dobiti i stručne savjete farmaceuta. Također, od prošle godine smo dio ponude OTC proizvoda uvrstili i u dm online shop tako da su, primjerice, dodaci prehrani i dermokozmetika sada dostupni i našim online kupcima.

Što još možemo očekivati od dm-a ove godine kada je u pitanju žensko zdravlje?

Pred nama je i druga dm ženska konferencija koja će se održati u Splitu 4. svibnja, u Hotelu Le Méridien Lav, a tu je i tradicionalna dm ženska utrka u Zagrebu koja će se ove godine održati 15. lipnja na Jarunu.

