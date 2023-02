Upravo se navršila 80. obljetnice od završetka Bitke za Staljingrad u Drugome svjetskom ratu. Dobro je podsjetiti se na tu bitku koja je trajala od 23. kolovoza 1942. do 2. veljače 1943. godine, u kojoj je s njemačke strane bilo 740.000 mrtvih ili ranjenih te 110.000 zarobljenih vojnika, a sa sovjetske strane 750.000 mrtvih, ranjenih ili zarobljenih vojnika te još 40.000 stradalih civila. To je bila jedna od najvećih bitaka toga rata, a njezin ishod označio je prekretnicu u ratu, u prvom redu psihološku. A s Nijemcima su se do posljednjeg trenutka u paklu Staljingrada borili hrvatski legionari koje je na Istočno bojište poslao ustaški režim, sve u znaku borbe protiv boljševizma.