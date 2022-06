U osječkom KBC-u bila na pobačaju pa tri tjedna kasnije otkrila da je i dalje trudna

Neobičan slučaj dogodio se u osječkoj bolnici gdje je jedna žena išla na pobačaj te je nakon zahvata otkrila da je i dalje trudna.

- Saznala sam da sam trudna, nisam to planirala. Ispočetka je sve išlo regularnim putem, onako kako je trebalo. Otišla sam na pregled kod svoje privatne ginekologinje koja me uputila dalje. Nikad do sad nisam imala problema sa zdravljem tako da nisam ni imala doticaja s KBC - om Osijek. Logično rješenje mi je bilo da sve preglede i odluku o legalnom pobačaju rješavam tamo. Otišla sam na preglede i ultrazvuk. Sve je jako dugo trajalo, svi ti pregledi su trajali oko dva i pol tjedna jer oni ne komuniciraju međusobno. To mi je jako smetalo jer sam ja od početka znala svoju odluku, stalno sam u glavi imala rok kao da nemam vremena - ispričala je žena za 24 sata. Zahvat je trajao 15 minuta.

- Ostala sam ležati u bolnici još sat i pol dva, dobila sam ručak i pustili su me doma. Bilo mi je neobično jer sam još uvijek bila ošamućena od anestezije. Prije zahvata sam dobila apaurin, a zahvat se izvodio kirurški, dakle žena je nešto meni dolje radila. Osjetila sam da se nešto događa ali ne mogu reći točno što. Nakon zahvata je napravila ultrazvuk i zaključila da je sve prošlo u redu - prepričala je.

Tri tjedna kasnije, na pregledu kod svoje ginekologinje, otkrila je kako je plod netaknut i zdrav i da pobačaj nije prošao dobro.

- Otišla sam ponovno kod svoje doktorice, 30.3., to je kontrolni pregled. Legla sam, doktorica je napravila ultrazvuk i blijedo me pogledala. Izustila je samo 'Trudnoća je i dalje prisutna'. Okrenula je prema meni ultrazvuk na kojem se vidjelo da je sve u redu, plod je netaknut, zdrav. Bila je jako šokirana jer je znala da sam išla na kirurški zahvat, a ne na medikamentozni pa joj je bilo nevjerojatno da se ovo može dogoditi. Poslala me odmah u KBC Osijek jer sam tamo i išla na zahvat. Odmah sam otišla, napravili su mi dva ultrazvuka i pokazalo se da je trudnoća i dalje prisutna i da je plod čitav. Prošla sam jedno četiri - pet doktora taj dan. Svi su se ograđivali. Samo je jedna doktorica rekla da to nije greška, da znam što sam potpisala misleći na informirani pristanak. Jasno mi je da postoji u svakoj operaciji rizik, ali ne razumijem da je netko po meni 15 minuta radio, a da je plod netaknut - ispričala je.

Htjela je ponovno obaviti pobačaj, no komisija ju je odbila jer su joj u bolnici rekli da je u 11. tjednu trudnoće.

- No na otpusnom pismu piše da je 4. ožujka bila trudna 6 tjedana, što bi značilo da je 31. ožujka bila trudna manje od 10 tjedana - rekla je.

Na kraju je otišla u Amsterdam i ondje je pobacila 12. travnja.

Upit je poslan KBC-u Osijek, no na njega nisu odgovorili, a Ministarstvo zdravstva kaže kako nije upoznato sa slučajem te da će poslati inspekciju u bolnicu ako se navodi pokažu utemeljenima.