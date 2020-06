U nepune četiri godine osnovana 51 nova stranka, sada ih je ukupno 168

Za točno mjesec dana - 5. srpnja - održat će se parlamentarni izbori za 10. saziv Sabora, a na one posljednje, i to prijevremene, izašli smo 11. rujna 2016. U tih malo manje od četiri godine, točnije 46 mjeseci, koliko dijeli ta dva izlaska građana na birališta kako bi odlučili koga će uputiti na Markov trg, osnovana je čak 51 nova politička stranka!

"Mršava" 2018.

Iz Registra političkih stranaka doznaje se da je u tom razdoblju prva stranka osnovana odmah nakon tih prijevremenih izbora bila Stranka narodnog i građanskog aktivizma (SNAGA) koju predvodi Goran Aleksić. Onda je do kraja te 2016. slijedilo osnivanje još pet novih stranaka (Hrvatske bunjevačke stranke, Hrvatske stranke branitelja i domoljuba, Jedine opcije, Demokratsko socijalne stranke Hrvatske i Nezavisne liste Višnjana). U 2017. broj stranaka povećao se za još 21, među kojima su bile i Nova ljevica povjesničara Damira Markovine, Zagreb je naš aktualnog zagrebačkog skupštinara Tomislava Tomaševića, Zelena lista bivšeg HSS-ovca Nenada Matića, Nezavisna lista Damira Bajsa (čime je bivši HSS-ov ministar turizma novi politički put obilježio svojim imenom), Neovisni za Hrvatsku Brune Esih i Građansko-liberalni savez (GLAS) Anke Mrak Taritaš koja je nekada bila perjanica HNS-a. Kao što se može vidjeti, neke od ovih novih stranaka nastale su kao posljedica raskola u nekim prijašnjim. Od novih stranaka nastalih iste te godine ima i onih zanimljiva naziva poput: Nada, Generacija obnove, Biraj bolje...

Onda je stigla 2018. koja je bila prilično "mršava" jer se tijekom nje na političkoj sceni pojavilo tek šest novih stranaka od kojih su najzvučniji Demokrati (bivšeg ministra rada i mirovinskog sustava te bivšeg SDP-ovca Miranda Mrsića) i jedna od onih za koju rijetko tko da je i čuo, ali ipak iskače svojim imenom - Moja voljena Hrvatska.

Potom se u 2019. opet rasplamsala politička strast jer se u toj godini rodilo 14 novih stranaka. Kao prvu te godine, i to na samo Valentinovo, dobili smo START - Stranku antikorupcije, razvoja i transparentnosti bivše predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalije Orešković. Točno mjesec dana kasnije pojavila se i politička platforma Možemo! aktivistice Sandre Benčić, a u lipnju je i bivši mostovac te nekadašnji ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić odlučio samostalno zaplivati političkim vodama osnovavši svoju stranku koju je nazvao Nova politika. Usred vrućeg kolovoza bivši predvodnik Živog zida Ivan Pernar odlučio se odmetnuti od prijašnje ekipe prekidajući tako "živi" lanac, pa je osnovao stranku nazvavši je, nekako u svom stilu, imenom svojim - Stranka Ivana Pernara. Jesen je urodila još jednim stranačkim "plodom" jer je nekadašnji HDSSB-ovac Vladimir Šišljagić osnovao svoju Snagu Slavonije i Baranje. I, malo prije Božića te godine, kao posljedica još jednog rascijepa, nastao je Blok za Hrvatsku Zlatka Hasanbegovića, bivšeg ministra kulture i bivšeg političkog istomišljenika Brune Esih. Iako u nas, koliko se zna, futurologa još nema, zgodan je štiklec da je tijekom te 2019. u Splitu osnovana Hrvatska stranka budućnosti, a u Sisku se pojavila imenom vrlo asocijativna Plavo zelena stranka.

I eto nas već u ovoj godini koju je - nakon prošlogodišnjeg sudjelovanja u utrci za Pantovčak i lentu predsjednika Hrvatske, 25. ožujka, osnivanjem nove stranke - otvorio Miroslav Škoro nazvavši svoju političku opciju Domovinskim pokretom Miroslava Škore. Nakon njegova "pokreta" pojavile su se još tri nove političke stranke - Hrvatska stranka pravne države, Bolji Solin i zasad kao posljednja FOKUS, osnovan 27. travnja kojem je na čelu zamjenik gradonačelnika Svete Nedelje i bivši HNS-ovac Davor Nađi. No, iako se u Registru političkih stranaka FOKUS nalazi na zasad posljednjem mjestu, mora se navesti da je 22. ožujka ove godine održana osnivačka skupština još jedne nove političke stranke nazvane Stranka s imenom i prezimenom koja je zapravo zauzela mjesto jedne prijašnje stranke. Naime, nekadašnji START Dalije Orešković preimenovao se i postao Stranka s imenom i prezimenom kojom predsjeda bivši ministar uprave i bivši Mostov gradonačelnik Omiša Ivan Kovačić, a uz njega su još i Dalija Orešković, idejni začetnik stranke vrgorački gradonačelnik Ante Pranić, politički analitičar i nekadašnji tvorac Mosta Ivica Relković, kninski gradonačelnik Marko Jelić, bivši HSLS-ovac Josip Budimir...

Nevjerojatna brojnost

Uzme li se u obzir da su tim prijevremenim izborima u rujnu 2016. prethodili oni redovni, održani 8. studenog 2015., možemo navesti i to da je i u tih 10 mjeseci osnovano 17 novih političkih stranaka. Na kraju, nije na odmet spomenuti da u ovom trenutku u Hrvatskoj aktivno djeluje 168 političkih stranaka i sve se one mogu natjecati na skorašnjim izborima. A kako su se u proteklih 30 godina mnoge stranke ne samo osnivale već i gasile, valja reći i to da je u travnju osnovani FOKUS čak 365. domaća politička stranka osnovana od osamostaljenja Hrvatske.