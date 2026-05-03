Kada netko poput Beckhame, Cruisea ili kraljevske obitelji popije tvoje vino, to su priče za unuke

Sunce boje malvazije razlilo se Limskim kanalom, a stolovi u popularnom Vikingu bili su puni kao usred sezone. Ukrajinska obitelj za jednim stolom upravo je iskapila drugu bocu Matoševićeve Albe kad im je konobar šapnuo da vlasnik sjedi pokraj njih, za mojim stolom. "Mislili smo stati na jednoj boci, ali prebrzo nestaje", veselo se Ivici Matoševiću obratio ukrajinski pater familias. "To svi kažu. Prva boca je plan, druga je već rock'n'roll", uzvratio mu je istarski vinar rječnikom kojim kao da potvrđuje poglavlje iz knjige Barely Legal koje je Zlatko Gall naslovio "Rocker iz podruma".