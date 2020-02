'U Hrvatskoj je provedeno samo jedno testiranje na koronavirus, no bila je riječ o običnoj virozi'

Ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je u subotu da mjesta za paniku od epidemije koronavirusa u Hrvatskoj zasad nema, te istaknuo kako Vlada poduzima sve adekvatne mjere da bi se hrvatski građani primjereno zaštitili od opasnosti širenja te zaraze.

"Doista radimo da sve mjere u ovom trenutku budu adekvatne i primjerene situaciji. Nema mjesta za paniku", rekao je ministar Beroš nakon sastanka Kriznog stožera zbog koronavirusa u Ministarstvu zdravstva.

"Pratimo epidemiološku situaciju, danas je 20-ak bolesnika ipak prisutno na razini Europske unije, ali to nije značajan broj. U ovome dijelu Europe opasnost od zaraze nije velika. Naravno da ćemo, ukoliko se broj bolesnika poveća,- poduzeti adekvatne mjere. Pratit ćemo situaciju, pratit ćemo broj oboljelih, to nadzire epidemiološka služba", dodao je ministar.

Zasad ne bi preporučio planiranje putovanja u Kinu osim u prijeko potrebnim slučajevima, naglasio je nadalje ministar, a sve koji imaju bilo kakvu dvojbu o tom pitanju uputio je da se obrate epidemiološkoj službi Zavoda za javno zdravstvo.

Sastanak Kriznog stožera u subotu nazvao je "uobičajenim mjerama planiranja", kako bismo bili adekvatno pripremljeni, a na sastanku su precizno evaluirani elementi kriznog postupanja. "Dakle, jedan normalan sastanak. Ne pripremamo se nizašto posebno u ovom trenutku, ali želimo biti utemeljeni i promišljeni", ustvrdio je.

Provođenje simulacije, kako je kazao, još nije dogovoreno, a bit će najvjerojatnije u Zračnoj luci Zagreb. "Ono što je bitno jest da ćemo cijeli taj proces, od pojave sumnjive osobe na bilo kojem graničnom prijelazu, bilo da je to aerodrom, luka – pogotovo su luke važne – pratiti", rekao je Beroš.

Upitan kakva bi trebala biti sudbina četvero hrvatskih državljana koji se još uvijek nalaze u Wuhanu u Kini, iako su već trebali prema nekim najavama biti transportirani u Francusku, ministar je kazao kako ne može ništa reći sa sigurnošću ali da je u tijeku planiranje njihova transporta prema jugu Francuske, gdje bi trebali biti dodatnih 14 dana u karanteni.

U Hrvatskoj dosad nije zabilježen niti jedan slučaj zaraze

Odgovarajući na novinarsko pitanje znači li najava Svjetske zdravstvene organizacije kako se očekuje promjena kriterija za postavljanje sumnji da će se proširiti dijagnostika, ministar je naglasio kako je do sada glavni kriterij za bolest bila visoka temperatura a od sada će to biti i postojanje dodatnih simptoma akutne respiratorne infekcije, kao što je kašalj.

"Dakle to je razlika. Više nije dovoljno samo imati povišenu temperaturu nego ako i kašljete, ako vam curi nos ili nešto slično, to je simptom koji ukazuje na oprez od zaraze koronavirusom. To je razlika u definiciji", pojasnio je.

Naglasio je kako se postupanja provedbe testiranja na zarazu provode isključivo prema ljudima kod kojih postoji realna indikacija na mogućnost oboljenja, kao što su ljudi koji su nedavno putovali u Kinu ili bili u doticaju s nekim tko jest.

U Hrvatskoj dosad nije zabilježen niti jedan slučaj zaraze, a provedeno je samo jedno testiranje, u petak u Infektivnoj bolnici dr. Fran Mihaljević u Zagrebu, gdje je testirana djevojčica čiji su roditelji nedavno boravili u Kini, no utvrđeno je kako je bilo riječ o običnoj virozi.

Na pitanje novinara kako komentira činjenicu da je u Hrvatsku došao čitav autobus kineskih turista iz Wuhana koji nisu prošli nikakva zdravstvena testiranja, ministar je kazao kako je uputio zamolbu Ministarstvu unutarnjih poslova da sve svoje djelatnike na graničnim prijelazima uputi na način postupanja koji predviđa da se svakoga tko ulazi u zemlju mora pitati koja mu je polazna točka, a "ukoliko je to Kina, postupanje je drugačije".

Prema utvrđenom protokolu postupanja, granična policija, ukoliko detektira da nešto nije u redu s putnikom, poziva sanitarnu inspekciju koja pak u slučaju potrebe poziva epidemiologa i onda, ukoliko postoji sumnja na bolest, bolesnik se izolira.

"Sada upravo i razgovaramo da bi poduzeli potpuno adekvatne mjere i da bi zaštitili naše pučanstvo od mogućnosti infekcije, koja se može desiti i ovako i onako", kazao je ministar. "Ono što je nezgodno za taj virus je to što je inkubacija najvjerojatnije 14 dana, to što su bolesnici zarazni za vrijeme inkubacije, što u nekim drugim virusnim bolestima nisu. Znači gotovo da nema stopostotnog načina zaštite od ulaska virusa. Međutim, nadajmo se da to neće biti tako", zaključio je.

O tome je danas, kako je rekao, razgovarao s većinom ministara zdravlja u državama Europske unije, koji su svi izrazili zabrinutost, a u ponedjeljak putuje u Bruxelles, gdje će nastaviti s europskim kolegama neformalne razgovore u kojima će uspoređivati mjere mjere koje pojedine države provode na svojem teritoriju.

Na sastanka Kriznog stožera zbog koronavirusa u Ministarstvu zdravstva bio je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.