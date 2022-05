U Čakovcu će sklapati električne automobile i zaposliti do 1000 ljudi?

Grad Čakovec i Grad Yancheng iz Narodne Republike Kine sklopili su Sporazum o prijateljstvu. Potpisali su ga gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini i gradonačelnik Narodne vlasti Yancheng Citya Zhou Bin.

Potpisana su i dva Sporazuma o strateškoj suradnji kojima se u Čakovcu planira otvaranje proizvodnje električnih automobila i oko 1000 novih radnih mjesta! Dmitar Maravić, predsjednik uprave tvrtke Maring d.o.o. sklopio je sporazum o strateškoj suradnji s dvije kineske tvrtke. Prva je Jiangsu Guoxin New Energy Passenger Vehicle Co., i tim potpisom su, rečeno je, stvoreni preduvjeti za partnerstvo na području sklapanja i prodaje električnih automobila koje razvija i za domaće tržište u Kini proizvodi tvrtka Guoxin, gdje bi Maring bio partner za europsko tržište.

Druga je tvrtka Yiwei Optoelectronics Technology Co. s kojom je dogovorena proizvodnja visoko kvalitetnih i složenih LED rasvjetnih tijela koje razvija i tržište u Kini proizvodi Yiwei. Maring bi bio partner za tržište EU.

- Nama se prilika za autoindustriju otvorila 2019. i 2020. godine, nakon toga je došla pandemija, no sada smo sigurni da će se pokrenuti posao sklapanja i proizvodnje električnih automobila, a u sljedećoj fazi na vodik. Već radimo na elektronici, a sada sve širimo na Kinu i svjetsko tržište. Investicija je to u velikom obimu koja bi otvorila i do 1000 radnih mjesta, s gradonačelnicom se nadamo da ćemo imati ljude koji će raditi - rekao je Maravić.

Gradonačelnica Cividino istaknula je da su udaljeni više od 8000 kilometara, no vrlo su blizu po željama da svoje sredine učine modernijima i boljima za život građana.

- Sporazum o prijateljstvu omogućit će nam da razmjenjujemo iskustva i postignuća na gospodarskom, obrazovnom, kulturnom i sportskom planu, a sigurna sam da će i Čakovec i Yancheng pritom biti na dobitku - rekla je Cividini.

Zhou Bin kazao je da su Čakovec i Yancheng komplementarni u novoj energiji, proizvodnji i prehrani te tehnologiji i razvoju. Čakovec vidi kao pogodnu platformu za investiranje. Yancheng je u sjeveroistočnom dijelu Kine na obali Žutog mora, i u njemu živi oko osam milijuna stanovnika. Bit će jedna od početnih točki budućeg „Novog puta svile“.

