U brata ispalio 12 metaka: 'Ne smatram se krivim za ubojstvo, branio sam vlastiti život'

Žao mi je mene i moje obitelji, ali i brata i njegove obitelji. Do svega toga nije trebalo doći, brat i ja bili smo u dobrim odnosima sve do ostavinske rasprave iza pokojnih roditelja, kada se njegova žena Ana u sve uplela; ona je htjela svu zemlju za sebe i zavadila nas je. Ne smatram se krivim za ubojstvo brata, samo sam branio svoj život. On me htio zatući – ispričao je Mate Vukelić na Županijskom sudu u Karlovcu svoju verziju događaja iz rujna 2014. kada je oko 11 sati u Donjem Kosinju u Lici iz svog pištolja u brata ispalio čak 12 metaka, od čega su, po riječima sudskog vještaka, njih pet prouzročili ulazne strijelne rane.

Kako je vještak opisao, Mate je brata Milana propucao isprva po prednjem dijelu tijela; od vrata do trbuha, nakon čega se Milan odmicao i bježao od brata, s obzirom na to da je zadobio prostrijelne rane i na leđima.

Mate vikao na Milana

Suđenje za ubojstvo brata započelo je prije nekoliko godina, a nastavljeno je jučer svjedočenjem vještaka te iskazom Mate Vukelića. Milan je inače 40 godina živio u Kanadi, a Mate je policajac u mirovini. Nakon smrti roditelja, Milan nasljeđuje roditeljsku kuću i dio imanja, a tog je ljeta došao iz Kanade u Liku kako bi nešto radio na kući i imanju gdje je planirao proživjeti starost. Po riječima mještana i rodbine, trzavica je među braćom bilo zbog Matine ljubomore na bratovo nasljeđe.

Bratić je svjedočio i da je Milan bio agresivan, da je tukao i pokojnog oca. Susjeda koja je svjedočila događaju kazala je da svađu nije čula ni vidjela, već da je Mate vikao na brata Milana da više tu neće graditi te da je potom u njega pucao. Nakon toga je Mate nazvao policiju; rekao je da je ubio brata i čekao ih, istuširan i presvučen, u svojoj kući. No, Mate je ispričao drukčiju verziju priče. Ne poriče da je kobnoga dana bio pijan; popio je nekoliko rakija s tabletama za smirenje i štitnjaču i druga pića, a ništa nije jeo. No, Mate tvrdi da je Milan bio nasilni brat, a ne on.

Uzeo je lopatu...

– Toga sam dana prolazio automobilom po našem putu, a bratov auto mi je prepriječio put. To je uvijek radio da me provocira. Kada sam mu rekao da makne auto, započeo je svađu, psovao me, govorio mi pogrdne riječi i da ja tu nemam više ništa, pa me napao, stiskao jako za vrat, gušio me, borili smo se, odvukao me i kroz vrata na ogradi do svoje konobe, tamo me srušio na pod, a onda sjeo na mene, koljenima mi je pritisnuo ruke iznad glave i udarao me šakama po licu, barem deset puta. Onda je uzeo neku dasku i još me njome s obje ruke udarao po glavi sigurno desetak puta. Krv mi je curila po glavi, na trenutke gubio sam svijest, tražio sam da zove pomoć, ali nije. Onda je uzeo lopatu, valjda da me dokrajči, ali sam se nekako izvukao. Bio sam ošamućen, nisam nikoga poznao, u glavi sam imao film da se moram braniti, kao u ratu, zato sam uzeo pištolj, koji sam uvijek, još od rata, imao uza sebe, i pucao sam. Nisam ni znao u koga i kako. Spašavao sam svoj život – ispričao je Mate Vukelić.

Zatraženo je da sudski vještak u dodatnom vještačenju usporedi Matine ozljede koje su konstatirane na njegovu tijelu nakon događaja, sa silnim ozljedama koje je sam naveo da je zadobio, kako bi se utvrdila istinitost njegove priče. Ročište je videolinkom pratila obitelj pokojnog Milana iz Kanade