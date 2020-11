U BiH 1255 novozaraženih i 69 umrlih, preminuo i liječnik-infektolog

U Bosni i Hercegovini u utorak je potvrđeno novih 1255 slučajeva zaraze koronavurusom te 69 smrtnih slučajeva, dok zdravstvene vlasti u toj zemlji strahuju zbog mogućeg dramatičnog povećanja tih brojki zbog brojnih okupljanja vezanih za lokalne izbore provedene proteklog vikenda. Od ponedjeljka su provedena testiranja na više od 3600 uzoraka, a zaraza je potvrđena kod 845 osoba iz Federacije BiH te kod 362 iz Republike Srpske te kod 48 iz distrikta Brčko.

Federacija nastavlja bilježiti veliki dnevni broj umrlih pa su u tom entitetu u protekla 24 sata registrirana čak 53 takva slučaja, a u RS-u 15. Još je jedan oboljeli umro u Brčkom.

Među preminulima je i istaknuti liječnik-infektolog iz Tuzle Jovan Petković (62), koji se na poslu zarazio koronavirusom i umro dok je bio na liječenju na klinici na kojoj je bio zaposlen. Opraštajući se od njega Petkovićeve kolege su istaknule kako je on proteklih mjeseci pandemije dao izniman doprinos baš u spašavanju osoba koje su zaražene koronavirusom.

U BiH je do sada od posljedica zaraze koronavirusom umrla 2041 osoba, a od izbijanja epidemije u u ožujku zaraza je potvrđena kod gotovo 74 tisuće osoba. U proteklih deset dana dnevni broj zaraženih varirao je između 1200 do iznad 1900, no nedjeljni lokalni izbori mogli bi prouzročiti povećanje koje će značiti dodatni pritisak na ionako preopterećeni zdravstveni sektor.

"Nadamo se da neće biti nekih velikih skokova, osim u onim mjestima gdje su bile masovne kampanje i okupljanja", kazao je pomoćnik ministra zdravstva Federacije BiH Goran Čerkez, aludirajući na činjenicu da je bilo isuviše rizičnih okupljanja nakon objave rezultata, unatoč propisanim ograničenjima.