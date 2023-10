U autobusnoj nesreći u Meksiku poginulo 18 migranata iz Venezuele i Haitija

Najmanje 18 migranata iz Venezuele i Haitija poginulo je, a 27 je ozlijeđeno u autobusnoj nesreći koja se dogodila u petak na jugu Meksika, objavile su meksičke vlasti.

Poginulo je 13 muškaraca, dvije žene i troje djece, po uredu državnog tužiteljstva države Oaxace, gdje se nesreća dogodila. Ozlijeđeni, njih 27, smješteni su u obližnje bolnice. Njihove nacionalnosti nisu objavljene.

"BREAKING – A bus transporting a group of migrants through southern #Mexico, mostly from #Venezuela, crashed, leaving a preliminary balance of 17 dead and several injured on the Oaxaca-Mexico highway."

