U 2023. godini u Hrvatskoj je u prosjeku bilo zaposleno milijun i 603 tisuće osoba

U razdoblju od siječnja do prosinca 2023. godine u Hrvatskoj je u prosjeku bilo zaposleno milijun i 603 tisuće osoba, nezaposleno njih 104 tisuće, pri čemu je u tom razdoblju stopa zaposlenosti za osobe od 15 do 64 godine iznosila 65,7 posto, a stopa anketne nezaposlenosti 6,2 posto, podaci su DZS-a. Podaci iz ankete o radnoj snazi pokazuju da je u 2023. u Hrvatskoj bilo 3,266 milijuna radno sposobnih stanovnika (starijih od 15 godina) od kojih je 1,603 milijuna zaposlenih, 104 tisuće nezaposlenih i 1,559 milijuna neaktivnih.

Od ukupnog broja zaposlenih, 851 tisuću su činili muškarci, a 752 tisuće žene. U dobi od 15 do 64 godine radilo je 832 tisuće muškaraca, a starih 65 godina i više njih 19 tisuća. Istovremeno, u razdoblju od siječnja do prosinca 2023., u prosjeku je bilo zaposleno 12 tisuća žena starih 65 godina i više, a 740 tisuća njih u dobi od 15 do 64 godine. Kada se promatra ukupni broj zaposlenih, 1,386 milijuna su činili zaposleni kod drugih poslodavaca, samozaposlenih je bilo 203 tisuće, a 14 tisuća je radilo kao pomažući članovi. Pritom je primjerice samozaposlenih muškaraca lani u prosjeku bilo 142 tisuće, a žena 61 tisuća.

Prema područjima djelatnosti, lani je najviše zaposlenih bilo u prerađivačkoj industriji, u prosjeku 270 tisuća. Slijedi trgovina na veliko i malo s 227 tisuća, obrazovanje sa 140 tisuća, građevinarstvo sa 120 tisuća, djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi sa 117 tisuća itd. Pritom je najviše muškaraca radilo u prerađivačkoj industriji, 173 tisuće, a žena u trgovini, 136 tisuća.

Kada je riječ o nezaposlenima, prema lanjskom prosjeku 15 tisuća ih je tražilo posao 24 mjeseca i dulje. Prema anketi o radnoj snazi, bilo je nezaposleno 104 tisuće osoba, dok ih je u evidenciji HZZ-a u 12-mjesečnom razdoblju u prosjeku bilo 109 tisuća. Pritom je stopa registrirane nezaposlenosti iznosila 6,1 posto.

Iz Državnog zavoda za statistiku (DZS) napominju da su podaci za 2023. procijenjeni prema rezultatima popisa stanovništva iz 2021. godine, dok su prethodno objavljeni podaci procijenjeni na temelju popisa iz 2011. Time je nastao prekid u vremenskoj seriji podataka te podaci za 2023. nisu usporedivi s podacima za prethodne godine. Kako bi se postigla konzistentnost podataka i omogućila njihova usporedivost za 2023. s već objavljenim podacima za prethodne godine, naknadno će se provesti revizija podataka, tako da će podaci za prethodne godine biti usklađeni s rezultatima Popisa 2021. primjenom metode kalibracije, napisali su.