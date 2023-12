U 10 godina vrijednost stanova u Zadru gotovo udvostručena, kupci mahom i stranci

Svaka roba ima svog kupca, ma što stručnjaci, pa i novinari govorili i pisali o tome. Tom se “politikom prodaje” svojih stanova vode i mnogi Zadrani koji s obzirom na slabu kupovnu moć Hrvata ipak drže visoke cijene i koje su u odnosu na razdoblje od prije desetak godina, i to napose na top lokacijama, i udvostručene. Primjerice u samom centru Zadra, na Poluotoku i na Branimiru gdje je magična brojka prije desetak godina bila do 2000 eura po četvornom metru danas se stan prodaje, a i može prodati i za gotovo dvostruko više. Krizi na tržištu usprkos.

- Da u tom razdoblju je cijena za stan na Poluotoku od pedesetak četvornih metara, maksimalno iznosila 100.000 eura, a sada ga se može kupiti za ne manje od 170 ili 180.000 eura - kaže nam to jedan od agenata za nekretnine mnogobrojnih zadarskih agencija koje nude mnoštvo stanova. Mnogi stanovi se realno i ne prodaju pod hitno. Vlasnici “starijih“ stanova jednostavno ponude svoje stanove, neki i po cijeni od 3500 eura po četvornom metru, pa ako tko naiđe… Zadar je definitivno poželjna lokacija, i to ne samo Hrvatima. Strancima također, i to pogotovo, Nijemcima i Austrijancima. Evo što o tržištu nekretnina u Zadru kaže jedan od poznatijih agenata za nekretnine Zoran Marasović.

- Sada je u prosjeku na top lokacijama u centru i na Branimirovoj obali cijena četvornog metra 3000 eura pa i više. Ipak, treba uzeti u obzir što je realizirano u odnosu na ponuđeno. U zadnjih sedam osam godina porast cijena nekretnina je bio u dvoznamenkastom porastu, a ove godine je manje od deset posto povećanje cijene. Oko osam posto. Tome doprinosi pad potražnje, a koji je najviše primijećen kod stranaca, a to su kupci iz Njemačke i Austrije, pa i Engleske. Najviše kupuju kod nas Nijemci i Austrijanci i donedavno je svaki treći kupac ili zainteresirani bio stranac, a sad je ipak to oko 25 posto. Na stranom tržištu je totalni krah i to zbog povećanih kamata od strane banaka. Najveći generator rasta potražnje i kupnje je bila inflacija, pa i rizična ulaganja. Ipak i dalje stoji da je gotovo sve rizik osim ulaganja u nekretnine i tržište je i dalje aktivno - kaže nam Zoran Marasović iz zadarske agencije Dalmatis koji ističe kako unatoč i dalje intenzivnoj potražnji za stanovima, nije održiv stalan porast cijena nekretnina.

- Još je velika potražnja posebno za određenim nekretninama. Ali za mlade obitelji koje se u pravilu više odlučuju za novogradnju i to obično od pravne osobe zbog poreza, su cijene već više od maksimalnih koje mogu podnijeti. Ljudi koji investiraju u turističko komercijalne svrhe kupuju uglavnom za razliku od mladih obitelji u centru i bliže centru i to je razumljivo jer žele zaraditi od turizma. Ali i apartmanizacija stanova je po mnogima došla gotovo do maksimuma podnošljivosti. Primjerice Split ima 8450 apartmana, a Barcelona ima 9000 apartmana i više od toga ne ide. Ovo kod nas je uzelo previše maha i definitivno određuje cijene ovakvima kakve jesu - zaključio je Zoran Marasović iz agencije Dalmatis. I ostali agenti za nekretnine s kojima smo razgovarali ističu da je danas zapravo teško kupiti nekretninu pogotovo mladim obiteljima zbog nezapamćenog rasta cijena i istodobne visoke inflacije.

Jer, Hrvatska je podsjetimo krajem prošle godine bila i rekorder u EU po rastu cijena u odnosu na pretprošlu godinu i to za više od 17 posto, a plaće su ostale iste. Ali…

Vlasnici zadarskih stanova imaju svoju stranu priče. Pogotovo jer njima apartmanizacija znači, otići u podstanare ili na selo na tri mjeseca sezone, pa se onda opet vratiti u svoj kutak nerijetko devastiran od strane tih istih turista od kojih su zarađivali, pa potom dio zarade platiti za štetu, naposljetku i državi za poreze, boravišnu…

- Treba i reći da su i naše cijene stanova ranije bile puno jeftinije nego u drugim zemljama, pogotovo u razvijenim dijelovima EU. A kod nas se ljeti od stanova može zaraditi, pa tko želi zaraditi nek i uloži. Može se kupiti i jeftiniji stan u Zadru bliže centru i to za nešto preko 2000 eura po metru četvornih, ali s renoviranjem to onda opet dođe na cijenu renoviranog koji im je skup. A mnogi znaju i za onu uzrečicu da ako želiš izgubiti živce samo počni preuređivati stan i zovi majstore… Tako da svaka roba ima svog kupca, samo treba biti strpljiv i ne dozvoliti bankama, vladama i drugima da nam diktiraju što ćemo sa svojim vlasništvom. Nek oni daju manje kamate, poreze i više plaće - stav je jednog Zadranina koji unatoč najavama krize i padu cijena nekretnina ne želi smanjivati cijenu stana…

