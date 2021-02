Tužiteljica: Kazna od 4 i pol godine je preblaga i ne šalje jasnu poruku o štetnosti djela

Tužiteljstvo traži višu kaznu, a obrana se na nepravomoćnu presudu nije ni žalila. Sukus je to onoga što se jučer događalo na Vrhovnom sudu gdje se raspravljalo o žalbi na presudu Marinu Kameničkom. On je u studenom lani na zagrebačkom Županijskom sudu, nakon samo jedne održane rasprave osuđen na četiri i pol godine zatvora zbog izazivanje teške prometne nesreće u kolovozu 2018. u Ilici u kojoj su poginule Laura Stelio (22) i Nadica Hoflinger (65), a Damir Babić Alagić (59) je ostao trajni invalid.

Priznao je djelo, što mu je cijenjeno olakotnim, pa je suđenje okončano nakon samo jedne rasprave. No tužiteljstvo smatra da je izrečena kazna preblaga te da ne šalje jasnu poruku o štetnosti samog djela.

- Smatramo da nije dovoljno otegotno cijenjeno što je vozilom po Ilici upravljao brzinom od 195 kilometra na sat. Ta je brzina bila čak četiri puta veća od dopuštene u naseljenom mjestu. U nesreći su smrtno stradale dvije osobe, a treća, koja je teško ozlijeđena, imala je veći broj operacija i dalje je na liječenju te je oporavak neizvjestan - kazala je tužiteljica, obrazlažući zahtjev za povećanjem kazne.

Tužiteljstvo je u žalbi navelo i da prvostupanjski sud, prilikom odmjeravanja kazne nije dovoljno otegotnim cijenio mladu dob Laure Stelio, koja je imala tek 22 godine, dok je istovremeno kao olakotnu okolnost uzeo mladu dob okrivljenika, koji je u vrijeme nesreće imao 20 godina te je bio mlađi punoljetnik.

- Iskazu svjedokinje Valentine B., Laurine prijateljice, koja je ispričala svoja ranija iskustva kao suvozačica nije dana dovoljna težina. Svjedočila je da je okrivljeni bio sklon brzoj vožnji te da je znao voziti i pod utjecajem alkohola. S druge strane precijenjene su olakotne okolnosti, osobito priznanje okrivljenika. Tijekom postupka provedena je temeljita istraga, a ključni dokaz zapravo su bili crna kutija i prometno vještačenje. Kada je optužnica podignuta, tužiteljstvo je već imalo ključni dokaz, pa okrivljenik i nije imao drugog izbora do priznati jer poricanjem djela ne bi mogao anulirati tu količinu dokaza - navela je tužiteljica u žalbi.

Ona smatra i da je priznanje Kameničkog, s obzirom na teške posljedice djela koje je počinio, precijenjeno.

Na visinu kazne su se žalili i predstavnici oštećenika, kojima je sporno i to što je prvostupanjski sud samo djelomično usvojio njihov trošak.

Obrana se na presudu nije žalila.

- Naš je branjenik i u postupku rekao da će prihvatiti svaku sankciju koju dobije i to je ispoštovao. Ja i kolega odmah nakon nesreće u njegovo smo ime, s obzirom na to da je on bio u istražnom zatvoru, osobno kontaktirali sve oštećenike kako bi izrazili sućut i ponudili pomoć - kazali su njegovi odvjetnici Ivan Stanić i Nikola Mandić.