Turudić: Postupci traju predugo, nije točna teza da se događa veliki odljev kadrova

Hrvatski sabor nastavlja 7. sjednicu raspravom o Izvješću glavnog državnog za 2024. godinu. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je u ranije u raspravi na odborima ustvrdio da je DORH samostalno i neovisno pravosudno tijelo, dok oporba tvrdi da se Turudić ponaša kao političar iz redova vladajućih i odugovlači s aferama u državnom vrhu.

Turudić je danas poručio da je prvi i najvažniji prioritet ubrzanje postupaka.

- Pravda koja je dugotrajna pretvara se u svoju negaciju i ona postaje nepravda. Ako postupak traje 15 ili 20 godina, vrlo je upitna poruka koja se šalje ljudima - kazao je u Saboru Ivan Turudić dodajući kako je 'unisoni stav opće i stručne javnosti' kako postupci u Hrvatskoj traju predugo. Poručio je kako je nužno zaustaviti kadrovsku devastaciju koja se događa otkrivajući da čak 40% državnih odvjetnika ima više od 55 godina dok neki imaju i 69.

- To je problem s kojim ćemo e tek susresti u idućim godinama i bit će sve veći i veći. Prijeti nam velika opasnost od daljnje kadrovske devastacije - izjavio je Turudić. Kazao je kako u Hrvatskoj trenutno radi oko 700 zamjenika i državnih odvjetnika te da je u praksi taj broj manji jer su neki na bolovanju, neki koriste rodiljne dopuste dok drugi prelaze u neke druge institucije. Poručio je i da je optimalan broj 855 zamjenika i državnih odvjetnika i da će se, kada se popuni sustav, povećati i broj riješenih predmeta u kaznenim i građanskim postupcima.

Kazao je i kako nije točna teza koja se pojavila u medijima da se događa veliki odljev kadrova iz DORH-a već upravo suprotno. -Odlaze ljudi po sili zakona koji su se odlučili za mirovinu ili koji imaju 70 godina, maksimalno do kada se može raditi. Manji broj, mislim da je desetak otišlo u suce što je također legitimno i opravdano - dodao je.

Kazao je kako su brojke 'neumoljive i jasne' te da je potpuno jasno da 'mi rješavamo više predmeta'. - Moje viđenje stanja u DORH-u je vrlo povoljno i stvari su sve bolje i bolje - poručio je. Kazao je kako svaki 'pojedini zamjenik i državni odvjetnik radi više nego što je radio prethodnih godina'. - Vrijeme rješavanja je zadržano sa trendom da se to vrijeme smanjuje i zaustavljen je trend porasta neriješenih predmeta i to prvi put nakon dugo godina - kazao je. Turudić je kazao i kako je u 2024. godini oduzeto za 14 posto više imovinske koristi nego 2023. godine, oko 30 milijuna eura. Za kraj izlaganja kazao je kako je zadovoljan i ponosan radom sebe i svojih kolega.