Turistička ambulanta u Krku radi u jednoj smjeni: 'Četiri sata sam čekao na red s bolesnom kćeri'

Turističke ambulante i ljekarne na otoku Krku stvorile su veliki problem nekim posjetiteljima koji su zatražili pomoć liječnika. Naime, otac Hrvoje ispričao je za Dnevnik Nove TV kako je u nedjelju satima čekao s bolesnom kćeri.

Turistička ambulanta u Krku radi samo u jednoj smjeni, dok ljekarna nedjeljom radi tek tri sata ujutro i jedan poslijepodne. Osim grada Krka, na samom otoku, inače drugom najvećem u Hrvatskoj, turistička ambulanta postoji još samo u Šilu te u Baškoj, a postoji hitna pomoć s dva tima.

- Budeš spreman da ćeš čekati sat vremena, dva, ali nakon tri sata već razmišljaš - što sada? Dijete krvari iz uha, ima temperaturu - ispričao je.

POVEZANI ČLANCI:

- Bilo me je strah, razmišljao sam idem za Zagreb, idem u Zagreb obaviti ovo, ali onda sam shvatio izaći ću tu dva kilometra i onda upasti u gužvu. Dobili smo antibiotik, ali otiđeš u ljekarnu koja radi jedan sat dnevno u nedjelju. Mislim, ljudi o čemu pričamo? I to privatna ljekarna. Gdje su tu državne ljekarne, one koje će biti od 0-24 na raspolaganju? - dodao je, govoreći kako je pregled trajao četiri sata. Koordinatorica krčke ispostave Doma zdravlja Primorsko-goranske županije Alemka Žic smatra kako bi se problem trebao rješavati na razini države.

- Zbog nedostatka medicinskog kadra, to je učinjeno u puno manjem opsegu nego što je uobičajeno. U terminima kada turistička ambulata ne radi, onda turisti mogu potražiti zaštitu u ordinacijama obiteljske medicine - poručila je.

>> VIDEO Jezero Šoderica uslijed poplave potpuno je uništeno