Brzu cestu sanjali su čak 40 godina, a sada su je konačno dočekali: 'Obilaznica koja život znači'

Na Dan grada Karlovca jučer, nakon što je projektirana prije gotovo 40 godina, napokon završena i otvorena dionica brze ceste od Mostanja do Vukmanićkog Cerovca. Riječ je o dionici koja će znatno rasteretiti južnu karlovačku gradsku četvrt Turanj čiji su mještani prije 4,5 godina, nakon pogibije 10-godišnjeg dječaka, udruženi u Inicijativu 'Obilaznica koja život znači', inzistirali da se obilaznica Turnja napokon sagradi kako bi se stanovnici naselja ponajprije zaštitili od brojnih kamiona, a onda i ostalog prometa. Na otvorenju je bio i resorni ministar Oleg Butković koji je kazao da mu je drago što je nakon tri godine projekt gradnje obilaznice duge 6,2 km i vrijedne oko 30 milijuna eura okončan.

– Sjetimo se svih problema u sigurnosnom i prometnom smislu, postojeća državna cesta D-1 je bila vrlo opasna i potreba za gradnjom ove dionice bila je prioritet Vlade, Ministarstva i Hrvatskih cesta uz potporu Grada i Županije. Ta cijela priča trajala je malo dulje, no kada pogledamo unatrag, nakon potpisanog ugovora dogodio se potres i rat u Ukrajini te poremećaji na tržištu u cijenama materijala. Hrvatske ceste zbog toga su se dosta namučile, no možemo biti zadovoljni što je sada na zadovoljstvo ljudi koji ovdje žive sve gotovo – kazao je ministar O. Butković. Josip Škorić, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, zahvalio je svima na strpljenju u proteklih nekoliko godina koliko se gradila obilaznica, ali i od 2009. godine kada je napravljen most s pristupnom cestom nakon čega je projekt zaustavljen, sve do tragične pogibije djeteta na Turnju.

– Vrijednost radova je 24 milijuna eura, prethodno je napravljen most vrijedan 7 milijuna eura, a osim njega imamo još nekoliko objekata, vijadukt Sajevac, nadvožnjak preko državne ceste i dva semaforizirana raskrižja – kazao je Škorić, najavljujući daljnje radove na užem gradskom prstenu. "Mještanima Turnja, Mostanja i Logorišta ova će dionica omogućiti da imaju normalnu svakodnevicu. Zahvaljujemo državi, jer smo 2018. godine upirali prema Vladi i državi koja je projekt uskladila s projektom obrane od poplava, što je bilo komplicirano u smislu papirologije", kazao je karlovački gradonačelnik Damir Mandić.

Članovi turanjske Inicijative dan ranije na obilaznici su izvjesili transparent 'Obilaznica koja život znači'. On je pet godina stajao uz Osnovnu školu Turanj koju je pohađao poginuli dječak. Uz to su zapalili svijeće i poručili da zahvaljuju svima što se zajedničkim snagama uspjelo upornošću napraviti obilaznicu. Istaknuli su: "Da! Narod ju je napravio, kako god netko mislio".

