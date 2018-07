'Sve nam je uništilo u 15 minuta'

U Međimurju, točnije u naselju Turščiće, danas oko 16 sati, umjesto ljetnog sunčanog vremena, nebo se 'smračilo' i počela je padati tuča.

Sparine koje su trenutno uobičajene u Međimurju, donijele su loše vrijeme popraćeno jakim vjetrom i tučom.

Tuča je padala u Turčišću, Dekanovcu, Oporovcu, Čehovcu, Otoku, Hodošanu.

Prema riječima čitateljice međimurskog portala eMeđimurje tuča je u Oporovcu uništila sve u 15 minuta.

Nadamo se da nevrijeme neće napraviti veliku štetu, kao što je bio slučaj prošle godine, kada je tuča u Međimurju izazvala toliku štetu da su morali i vatrogasci intervenirati.

Prema prognozi DHMZ-a vrijeme bi danas trebalo biti promjenjivo oblačno uz malu količinu kiše te moguću grmljavinu.

[video: 25879 / ]

U Koprivnici, Čakovcu i Varaždinu, kako izvještava DHMZ, nebi trebalo biti kiše.

Sutra će ujutro biti umjereno do pretežno oblačno, uz mogućnost prolazne kiše ili pljuska s grmljavinom. Poslijepodne djelomično ili pretežno sunčano i uglavnom suho. Vjetar slab istočnih i južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 16 do 20°C, a najviša dnevna od 27 do 30°C, izvještava DHMZ.

[video: 25880 / ]

>> Nevjerojatni prizori: ogromna tuča porazbijala stakla na automobilima