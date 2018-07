Međimurska diva opere u Berlinu

Odrastanje u Međimurju nazvala bih luksuzom kad na djetinjstvo gledam iz današnje perspektive. Bila sam pažena i sve je bilo podređeno meni i mojem školovanju. Znam da su kraj u kojem sam odrasla, vjera i odgoj pridonijeli mojem uspjehu. I dali mom glasu specifičnu boju po kojoj me veliki glazbenici uvijek prepoznaju – kaže operna primadona Evelin Novak.

Ta 33-godišnja sopranistica od 2011. stalna je članica Državne opere u Berlinu i tipičan primjer onoga što bi preko 'velike bare' nazvali ispunjenjem američkog sna, a kod nas...

Pa, kod nas nema izraza koji bi opisao trud, muku, želju i naporan rad koji je doveo do toga da postane operna prvakinja u Njemačkoj. Domaća publika mogla ju je u travnju gledati u zagrebačkom HNK, a za ulogu Mimi u operi 'La Boheme' dobila je sjajne kritike.

Nevjerojatno je zazvučalo da je to zapravo bio njezin debitantski nastup u zagrebačkoj Operi.

– Time mi se ispunila dugogodišnja želja. Presretna sam ponajprije zbog svoje obitelji jer je ona najviše zaslužna za sve što sam dosad postigla i znam da je to za njih bio posebno važan nastup jer je u Hrvatskoj. Naravno, i za mene – napominje Evelin Novak, koju su u Zagreb došli gledati i Međimurci, i to organizirano, autobusima.

Rado priča o odrastanju u Međimurju, radu na polju s roditeljima, bakom i djedom, o vožnjama traktorom Deutz kojim je balirala sijeno, brizi o domaćim životinjama... Njezino rodno selo Gornji Mihaljevec ima manje od 300 stanovnika.

A ljubav prema glazbi rodila se, kaže, gotovo kad i ona. Roditelji su rano uočili da ima izvrstan sluh i glas, pa su joj na proštenju kupili dječji sintisajzer. Tada je imala četiri godine, a već s 11 snimila je album jednostavno nazvan 'Evelin'.

Pjesme su se vrtjele na lokalnoj radijskoj postaji. – Bilo je samo pitanje dana kad će me netko prepoznati, što se vrlo brzo i dogodilo. No, trebalo mi je dugo za odluku da mi to postane životni poziv jer sam bila uvjerena da ću biti profesorica glazbe ili jezika. Mislila sam da se od pjevanja ne može živjeti.

Nisu svi te sreće da od svog hobija mogu živjeti. Može se jedino ako se pjeva u najboljim opernim kućama, na koncertima, festivalima... – objašnjava.

U Glazbenoj školi u Varaždinu pohađala je satove pjevanja kod prof. Darije Hreljanović. Sa 17 godina otišla je u Graz na glazbenu akademiju, a potom i u Stuttgart, gdje je 2008. godine diplomirala u klasi primadone Dunje Vejzović.

– Profesorica pjevanja pozvala me na studij u Stuttgart, što mi je bila velika čast jer se na to mjesto kod nje čekalo nekoliko semestara, tako da sam odmah počela 'obrađivati' roditelje da me puste u Njemačku. I pustili su me. Najteže mi je kao mladoj curi bilo naučiti živjeti u opasnom svijetu, prepoznati prave prijatelje i promijeniti naivno razmišljanje da su svi ljudi oko mene dobri.

Danas mi je u Berlinu lijepo, ali uvijek ima taj komadić u srcu koji nikad nije ispunjen: želja za domom – priznaje Evelin.

Prisjeća se i kako joj je bilo teško snalaziti se u velikom Berlinu, gdje nije znala ni kako kupiti kartu za podzemnu željeznicu. No, zaredale su nove uloge. Ovog lipnja nastupala je u 'Macbethu', pjevajući s legendama operne scene poput Anne Netrebko, Placida Dominga, Fabija Sartorija...

Dirigent je slavni Daniel Barenboim, a redatelj Harry Kupfer. Čast joj je, dodaje, biti dio te produkcije koja će ostaviti velik trag u svijetu klasične glazbe. Uzori su joj A. Netrebko i Angela Gheorghiu. – No, vrlo sam otvorena i sviđaju mi se razni pjevači.

Važnija su mi boja glasa i muzikalnost od savršene tehnike. Volim kad su ljudi otvoreni jer pjevanje počinje ondje gdje sve drugo staje i ne može se riječima opisati. Svatko će prepoznati dopire li do srca – kaže.

Na pitanje koje bi uloge voljela otpjevati, odgovara da je mlada i da ih je još dosta pred njom. – Voljela bih da u ovom svijetu bude manje potkupljivosti, a više poštenih ljudi na važnim pozicijama – ističe.

Na kakvom su glasu, pitamo, glazbenici iz Hrvatske na svjetskim pozornicama? – Na glasu smo kao izrazito nadareni pjevači, ali pomalo lijeni. Mi smo naučeni sve raditi u zadnji tren jer znamo da ćemo se uvijek nekako izvući glasom. No, ponekad je dirigentima puno važniji netko tko nema takav talent, a stalno je spreman te je usto i perfekcionist, što na svakoj probi i dokazuje – iskreno će.

Prije tri godine udala se za tenora Bernharda Hanskog, a slobodno vrijeme rezervirano je uglavnom za dvoipolgodišnjeg sinčića Oskara. Voli se opustiti na masažama, čita biografije opernih pjevača i skladatelja, vodiče o gradovima u kojima nastupa i ljubavne romane.

Srpanj joj donosi nove nastupe u Hrvatskoj, između predstava u Berlinu, a slušat ćemo je i na Zagreb Classicu na Trgu kralja Tomislava. Odmarat će se negdje na moru, a posjetit će, naravno, i obitelj u Međimurju.

Nakon ljeta počinje nova sezona koja, ističe, uključuje i gostovanja u Hrvatskoj. I opet će, sigurni smo, krenuti autobusi iz Međimurja...

