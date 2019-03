Trumpov suradnik osuđen za prijevaru

Bivši šef predsjedničke kampanje predsjednika Donalda Trumpa Paul Manafort osuđen je na 47 mjeseci zatvora zbog bankovnih i financijskih prijevara i zbog utaje poreza. Iako je teško prekršio niz američkih zakona, koji propisuju kazne i do 24 godine zatvora za to što je on učinio, sudac u Alexandriji u Virginiji, prema mišljenju mnogih, prema Manafortu je bio izrazito blag.

“Nije pokazao da mu je žao”

Kako se u zatvoru nalazi već devet mjeseci, to će mu se oduzeti od ukupnog trajanja kazne pa na slobodu izlazi za nešto više od tri godine. No sudac je dosudio i novčanu kaznu od 50 tisuća dolara i obavezu da oštećenima vrati 24 milijuna dolara, što je za njega vjerojatno kazna gora od one zatvorske. Nekretnine koje još uvijek posjeduje ne mogu namiriti ni šestinu te sume. Optužnica protiv njega podignuta je na temelju spoznaje iz istrage o ruskoj upletenosti u američke predsjedničke izbore koju vodi posebni izvjestitelj Robert Mueller.

– Gospodine Manafort, osuđeni se za vrlo ozbiljne zločine. Od porezne uprave sakrili ste šest milijuna dolara poreza za 65 milijuna koje ste zaradili u inozemstvu. U stvari, to je teška krađa od svih onih koji u Sjedinjenim Državama uredno prijavljuju i plaćaju porez – kazao je sudac T. S. Ellis naglasivši da je zatvorska kazna tako mala jer Manafort iz do sada nije imao ni jednu presudu za kriminalne aktivnosti i jer je vodio besprijekoran život. Ellisu se nikako nije svidjelo što Manafort prije čitanja presude nije pokazao da mu je žao zbog učinjenih kriminalnih djela niti je pokazao kajanje.

Manafort je nakon presude kazao da je on kolateralna žrtva Muellerove istrage o umiješanosti Rusije u predsjedničke izbore iako je on sam bio savjetnik proruskog ukrajinskog predsjednika Viktora Janukoviča, što mu je pribavilo zaradu od 65 milijuna dolara, a to je suma koju je sakrio od poreznika. On je govorio kako se tijekom ovoga sudskog procesa osjećao poniženo, a sve to imalo je dubok utjecaj na njega i njegovu obitelj, ali i na njegovo financijsko stanje koje je u potpunom slomu. No sudac Ellis odvratio je kako čovjek sam bira kojim putem želi krenuti, a on je odabrao da krene putem financijskog kriminala.

No ni jednom tijekom procesa, ni za vrijeme čitanja presude, nije spomenuto Trumpovo ime, a sudac je naglasio da ni proces ni presuda nemaju apsolutno nikakve veze s Muellerovom istragom. I Manafortov odvjetnik kazao je kako je on prihvatio odgovornost za ona djela za koja je optužen, no da “nema nikakvih dokaza da je on surađivao s nekim ruskim dužnosnikom”. Jedan od njihovih argumenata bio je i taj da je njegov život razrušen i da je praktički ostao bez ičega, ne zato što je utajio porez ili prevario banke već zato što je radio za Trumpa.

Prava meta Trump

Na meti suca Ellisa našli su se tužitelji. On tvrdi da su tijekom cijelog procesa inzistirali na tome da Manafort “propjeva” protiv Donalda Trumpa i da su optužbe o financijskom kriminalu koristili kako bi optuženog stjerali u kut i od njega dobili informacije o predsjedniku. No već u srijedu sud u Washingtonu Manafortu će izreći novu presudu u nevezanom slučaju, i to za zavjeru protiv Sjedinjenih Država i za zavjeru u ometanju pravde.

Sumnjiči ga se, primjerice, da je neko vrijeme u Washingtonu lobirao za političke stranke u Ukrajini koje su povezane s ruskim vlastima. Prije koji mjesec Manafort je pristao surađivati kako bi dobio blažu kaznu, no vrlo brzo cijeli taj dogovor se raspao jer su istražitelji zaključili da je u više navrata lagao vlastima. U tom novom procesu mogao bi dobiti kaznu od deset godina zatvora, što će mu se dodati na jučerašnju presudu.

