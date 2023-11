Trump se na suđenju žalio na nepravedan tretman, sudac: 'Ovo nije politički skup, ovo je sudnica'

Donald Trump se u ponedjeljak požalio na nepravedno postupanje tijekom prkosnog svjedočenja na suđenju u New Yorku za prijevaru u poslovanju zbog čega je sudac zaprijetio da će skratiti njegovo svjedočenje. Dok su ga ispitivali o računovodstvenim praksama njegove tvrtke, bivši američki predsjednik opetovano se sukobljavao sa sucem Arthurom Engoronom koji odlučuje hoće li nametnuti kazne u iznosu od stotina milijuna dolara koje bi mogle ugroziti nekretninsko carstvo Trumpa.

Engoron je upozorio Trumpa, favorita za republikansku nominaciju na izborima 2024. godine, da bi ga mogao ukloniti s klupe za svjedoke ako izravno ne odgovori na pitanja. "Gospodine Kise, možete li kontrolirati svog klijenta?", Engoron je upitao Trumpovog odvjetnika Christophera Kisea. "Ovo nije politički skup, ovo je sudnica", dodao je.

Trump je često izbjegavao izravne odgovore, a umjesto toga hvalio se svojom imovinom i bogatstvom te je propitivao motive glavne tužiteljice New Yorka Letitie James, demokratkinje koja je pokrenula slučaj. “Ovo je politički lov na vještice i mislim da bi ju trebalo biti sram”, rekao je. Trump je priznao da njegova tvrtka nije dala točne procjene vrijednosti stambenih tornjeva, golf terena i druge imovine.

Tužitelji države New York rekli su da su te vrijednosti napumpane kako bi se dobili bolji uvjeti financiranja, a Engoron je već presudio da su bile lažne. No, Trump je rekao da su mnoge vrijednosti, poput njegovog imanja Mar-a-Lago i golf terena Doral na Floridi, procijenjene na manji iznos od realnog. Priznao je da su njegova rezidencija u Trump Toweru u New Yorku i njegovo imanje Seven Springs sjeverno od grada precijenjeni.

Naglasio je da to ne bi trebalo biti važno jer su procjene uključivale opasku da možda nisu točne, a banke ih nisu shvaćale ozbiljno. "Učinili ste to važnim, ali nije bilo", rekao je Trump. U optužnici se navodi da je Trump precijenjenom vrijednošću imovine doveo u zabludu zajmodavce i osiguravatelje zbog čega je zaradio 100 milijuna dolara i preuveličao bogatstvo za 2 milijarde dolara.

Trump je optužio pravne vlasti da obraćaju pretjeranu pažnju na njegove poslovne pothvate nakon što je pobijedio na predsjedničkim izborima 2016. godine. "Siguran sam da će sudac presuditi protiv mene jer uvijek sudi protiv mene", rekao je. "Ovo je vrlo nepravedno suđenje, vrlo, vrlo nepošteno i nadam se da javnost to gleda", dodao je. James je odbacila Trumpovu kritiku. "Na kraju dana, jedino što je važno su činjenice i brojevi. Brojevi ne lažu", rekla je James ispred zgrade suda.

Za razliku od četiri kaznena postupka protiv Trumpa, na ovom suđenju Trumpu ne prijeti zatvorska kazna. James traži 250 milijuna dolara kazne, kao i ograničenja koja bi spriječila Trumpa i njegove sinove Erica i Donalda mlađeg da posluju u matičnoj državi. Engoron je donio odluku koja bi Trumpu mogla oduzeti kontrolu nad nekim od njegovih najpoznatijih nekretnina, ali ona nije na snazi dok ne završi žalbeni postupak.

