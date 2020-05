Trump zaprijetio WHO -u: Imaju rok od 30 dana. Oni su marioneta Kine

U svijetu je zabilježeno više od 4,8 milijuna slučajeva zaraze koronavirusom, te 318.000 smrtnih slučajeva.

08:15 - Sjedinjene Države zabilježile su u ponedjeljak novih 759 smrtnih slučajeva od covida-19, što je jedna od najniži brojki u posljednja dva mjeseca, stoji na web stranici Sveučilišta John Hopkins. Time je ukupan broj umrlih u SAD-u prešao 90.000.

Zemlja s najviše mrtvih u apsolutnim brojkama ima više od milijun i pol zaraženih, a njih više od 283.000 oporavilo se od bolesti. Država New York predstavlja trećinu mrtvih u SAD-u.

6:55 - Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je u ponedjeljak da će trajno zaustaviti financiranje Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) ne učini li ona tijekom 30 dana određena poboljšanja, te da će razmotriti daljnje članstvo Sjedinjenih Država u to tijelu.

Trump je u travnju privremeno zaustavio američke doprinose WHO-u optužujući organizaciju da promiče kineske "dezinformacije" kada je u pitanju izbijanje zaraze koronavirusom, iako su dužnosnici WHO-a zanijekali te optužbe, a Kina objavila da je bila otvorena i transparentna.

"Ne učini li WHO u idućih 30 dana značajna temeljita poboljšanja učinit ću svoj privremeni prekid američkog financiranja trajnim i razmotriti naše članstvo", kazao je Trump u pismu čelniku Svjetske zdravstvene organizacije Tedrosu Adhanomu Ghebreyesusu objavljenom na Twitteru.

6:30 - Američki predsjednik Donald Trump optužio je u ponedjeljak Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) da je "kineska marioneta", ponovivši svoje kritike na račun WHO vezano uz upravljanje koronakrizom.

"Nisam zadovoljan Svjetskom zdravstvenom organizacijom", kazao je Trump dodavši: "Ona je marioneta Kine".

Upitan o budućim američkim doprinosima financiranju WHO-a, nakon što je sredinom travnja najavio prekid financiranja, Trump je kazao da će "odluku o tome donijeti uskoro".

Video: Ivan Đikić o najnovijim saznanjima o koronavirusu i razvoju cjepiva

Upitan o tome zbog čega se nije obratio godišnjoj skupštini ove organizacije, koja se u ponedjeljak i utorak odvija virtualno, američki predsjednik je rekao kako se opredijelio "ne obraćati se danas" te da će to učiniti u bliskoj budućnosti. Dodao je međutim da "misli kako WHO radi u posljednje vrijeme vrlo tužan posao".

Washinton je do sada uplaćivao najveći financijski doprinos Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, sa sjedištem u Ženevi. No nekoliko posljednjih tjedana Trump ponavlja optužbe na račun WHO-a tvrdeći da se ona svrstala uz Kinu, prikrivajući ozbiljnost situacije s koronavirusom kad se on pojavio u prosincu. Također optužuje WHO, čiji je glavni zadatak koordinirati situacije zdravstvenih kriza u svijetu, da se oglušila na upozorenja Tajvana o ozbiljnosti zaraze koronavirusom.

Najnovija ilustracija narušenih odnosa između SAD i Svjetske zdravstvene organizacije je izjava američkog državnog tajnika Mikea Pompea, koji je u ponedjeljak uputio kritike čelniku WHO-a Tedrosu Adhanomu Ghebreyesusu optuživši ga za "nedostatak neovisnosti" jer je odlučio ne pozvati Tajvan na sudjelovanje u godišnjoj skupštini, što je prema Pompeu rezultat pritiska Kine.

Prema Trumpovim riječima, SAD uplaćuje oko 450 milijuna dolara godišnje WHO-u, dok Kina uplaćuje samo 40 milijuna. Jedna od ideja je bila "spustiti naših 450 na 40", no "neki ljudi smatraju da je to previše", kazao je Trump.

Pandemija koronavirusa, koja je krenula iz Kine, izazvala je velike gospodarske probleme diljem svijeta, kao i smrt 316.000 ljudi, od čega je skoro trećina u Sjedinjenim Državama.

6: 20 - Brazil je u ponedjeljak zabilježio 674 nova slučaja smrti zaraženih koronavirusom i ukupno preko 254 tisuće zaraženih, preuzevši od Britanije treće mjesto u svijetu po broju zaraženih, a vlada je objavila kako će u borbi s pandemijom pozvati upomoć kubanske liječnike. Do sada su umrle ukupno 16.792 osobe zaražene koronavirusom, dok je zabilježeno 254.220 slučaja zaraze, objavilo je ministarstvo zdravstva.

Vlada je pak najavila da će uposliti 157 liječnika s Kube kako bi pomogli u suočavanju s koronakrizom.

Havana je prekinula program zdravstvene suradnje koji je bio pokrenut 2013., u vrijeme lijevo orijentirane brazilske predsjednice Dilme Rousseff, nakon što je ekstremno desno orijentirani novi predsjednik Jair Bolsonaro kritizirao uvjete ugovora pod kojim su dolazili kubanski liječnici te nazvao Kubu "diktaturom".

Brazil sada pokreće novi sličan program te je u ponedjeljak objavljena inicijalna lista od 157 kubanskih liječnika koji će ponovno početi raditi u Brazilu. Očekuje se da će nakon njih doći još liječnika s Kube.Brazil želi osigurati liječničku skrb i u udaljenim regijama, gdje su kubanski liječnici ranije bili uposleni. Epidemija koronavirusa rasti će u Brazilu do kolovoza, kazao je u međuvremenu bivši ministar zdravstva.

S druge strane, brazilski predsjednik Bolsonaro cijelo vrijeme umanjuje veličinu problema i zagovara otvaranje gospodarstva. No pred zemljom stoji još najmanje 12 "teških" tjedana, ustvrdio je bivši ministar zdravstva Luiz Henrique Mandetta za dnevnik Folha de Sao Paolo.

"Infekcija će početi padati u kolovozu", kaže Mandetta, a tek će u rujnu zemlja biti "na točki na kojoj bismo mogli biti više zadovoljni", dodao je.

6:15 - Tisuće proizvođača čaja uputit će se ovog tjedna u tursko područje Crnog mora na početak žetvene sezone, jer će popustiti ograničenja putovanja uvedena zbog pandemije koronavirusa.

Od srijede će proizvođačima biti dopušteno putovanje na njihove plantaže, uključujući proizvođače iz Istanbula i Ankare, u kojima su trenutno propisane zabrane ulaska i izlaska.

Proizvođači moraju imati dozvolu za putovanje u jednom smjeru od ministarstva unutarnjih poslova te ostati u provinciji 30 dana.

Većina turskog čaja uzgaja se uz obalu Crnog mora, uključujući Rize, odakle dolazi predsjednik Recep Tayyip Edrogan.